Kaos på Buddingevej: Skoleelever mødte muren og kunne ikke finde i skole

Én meter høje betonklodser langs Buddingevej blev sent mandag eftermiddag stillet op i en ubrudt række, så langt et børneøje rækker til begge sider fra Christian X’s Allé.

Det var således også dette syn, der mødte skoleelever på vej fra østsiden af Buddingevej til deres skole på den anden side tirsdag morgen. Uoverstigelige betonafspærringer.

”Mine børn oplevede allerede i går, da de skulle hjem, at der var helt spærret,” fortæller Jane Lyng-Laursen, der bor på den anden side af muren på Christian X’s Allé:

"Men heldigvis mødte de en voksen, der kunne hjælpe. Jeg var godt klar over, at vejen skulle lukkes, men ikke at der på den måde er helt spærret af for også fodgængere og cyklister. Det er som om, at kommunen glemmer, at det er en skolevej for hundredvis af børn hver morgen.”

Skolen blev tilsyneladende først klar over problemet mandag eftermiddag, hvor viceskoleleder Martin Steno på Aula gjorde forældrene opmærksomme på det. Skolen anbefalede derfor at krydse Buddingevej ved Engelsborgvej eller Nybrovej.

Ifølge Lyngby-Taarbæk Kommune er der lavet sikre overgangspassager af Buddingevej både syd og nord for krydset, hvor betonmuren slutter.

”Det var der i hvert fald ikke i går. Jeg synes, at hvis der er overgange, så må man sørge for at markere dem ordentligt. Ellers søger børnene mod fodgængerfelterne,” er Jane Lyng-Laursens kommentar til den oplysning.