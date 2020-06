Kanoklubbens generalforsamling fandt sted under åben himmel

Regnskabet var ikke optimistisk læsning. Der er allerede et minus på 100.000 kroner, som forhåbentligt bliver mindre, efter at der igen er blevet åbnet for sporten.

I år vil Lyngby Kanoklub afprøve Stand Up Paddle (SUP), blandt andet for de unge, der har meldt sig til Sommerskolen i uge 32. Instruktør i SUP bliver Kitt Skovhede.