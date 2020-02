Kanalvej spærres et nyt sted: Se hvilke omveje du nu skal tage

I denne uge er gravearbejdet på den nordlige side af Kanalvej færdigt, og det betyder både, at vejspærringen mod Klampenborgvej er ophævet - og flyttet over på den anden side af krydset.

Det betyder så, at Kanalvej er spærret mod syd - mod Nørgaardsvej. Fra Forsyningens side håber man, at arbejdet er slut om en måneds tid - ved udgangen af uge 11. Der skal således være fuld passage igen omkring den 16. marts.

Under hele gravearbejdet vil der være adgang både til og fra parkeringskælderne under Lyngby Storcenter.

På et tidspunkt kommer arbejdet til krydset fra Lyngby Hovedgade, og her spærres torvet af fra hovedgaden og til nummer 14 på Lyngby Torv.

Det sker samtidig med, at forsyningen lukker viadukten for biler. Busser, cyklister og fodgængere kan dog passere.

Denne del af arbejdet kræver, at Buddingevej bliver gravet op - det sker i etaper. Under arbejdet vil der være passage for biltrafik i begge retninger, men arbejdet vil få gener for trafikken.