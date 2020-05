Teknologisk direktør i Blue Energy Abdalla Al-ayrot føler sig hjemme i Lundtofteparken blandt familie og venner. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kalder sig selv 2,5 g'er: Direktøren fra drengeværelset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kalder sig selv 2,5 g'er: Direktøren fra drengeværelset

Den opbyggende historie om Lyngby-borgeren, Lundtofte-beboeren, fodboldspilleren og skolekammeraten Abdalla Al-ayrot

Det Grønne Område - 03. maj 2020 kl. 10:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er nok ikke på tapetet lige foreløbig," griner Abdalla Al-ayrot da talen falder på giftemål. Fordi han som 23-årig stadig bor hjemme hos forældrene i Lundtofteparken.

"Og i den arabiske kultur er det ikke usædvanligt at bo hos sine forældre til man bliver gift," siger han og forklarer om sine etniske rødder:

"Min mor er født i Danmark, mens min far er kommet til fra Jordan, ligesom min morfar. Så jeg kalder mig selv for 2,5 g'er," fortæller han, og afslører, "min mor har faktisk et dansk navn, hun hedder Christina. Det er der mange, der ikke forstår," siger han selv lidt undrende.

Teknologisk direktør Abdalla Al-ayrots karriere kører på højtryk og senest blev han ansat som teknologisk direktør i energiselskabet Blue Energy. I en stilling, der er oprettet specielt til ham. Men derfor kan man jo godt bo her.

"Hvis jeg skulle finde noget nyt, så skulle det være i nærheden, måske for at få mere plads. Men jeg har alligevel ikke været så meget hjemme, når der hele tiden har været skole og arbejde," prøver han at forklare sin modvilje.

Tilknytningen gælder ikke kun til drengeværelset, også til Lundtofte og Lyngby.

"Det er her jeg er opvokset og har min omgangskreds, venner og familie. Hvis jeg skulle flytte herfra, ville det virkelig være en tanke, jeg skulle bruge lang tid til at vænne mig til," siger han.

Uddannelse er vigtig Abdalla Al-ayrot er født og opvokset på S. Willumsensvej lige ved stadion i Lundtofte og her var han også aktiv for Lundtofte Boldklub og gik i Lundtofte Skole.

"Men så læste mine forældre, at Kongevejens Skole i Virum var bedre, så de flyttede mig dertil. Og så spillede jeg også fodbold i Virum, men vi boede stadig i Lundtofte. Jeg tror aldrig jeg kan blive så tæt knyttet til noget sted som her," mener han.

Efter folkeskolen valgte Abdalla Al-ayrot en ungdomsuddannelse på Niels Brock i København.

"Mine forældre har altid fortalt mig, at uddannelse er vigtigt og at jeg skal udnytte min hjerne. Jeg gik på Elite-linien, hvor jeg havde seks fag på A-niveau. Jeg havde også forskellige studiejobs, men på et tidspunkt følte jeg, at jeg havde brug for lidt mere praktisk arbejde. Helt tilfældigt hørte jeg om en tidligere elev fra Niels Brock, der var ved at starte et el-selskab, Blue Energy, hvor jeg stadig arbejder. Jeg startede i callcenteret i 3.g," fortæller han om det, der altså nu er en direktørtitel.

Personlig udvikling Samtidig med gymnasietiden oprettede hans far, en onkel og en af deres venner slikfirmaet 'Den søde tand', der i øvrigt også er stolt sponsor i Lyngby Boldklub.

"Min far har altid været iværksætter. Jeg hjalp til med blandt andet at sætte deres facebook op, men ellers har der ikke været noget pres på mig for at deltage i familievirksomheden. Min far står nogle gange i slikboden på stadion, men jeg kommer der kun som tilskuer til kampene," forsikrer han, der er glad for de muligheder fritidsjobbet hos el-selskabet har givet.

"Jeg har prøvet meget forskelligt hos Blue Energy. Når man er med til at bygge en virksomhed op, er det nødvendigt at kunne springe til og udføre opgaver, indtil der kommer medarbejdere med de rigtige kompetencer. Det har gjort meget for min udvikling," mener han, der efter et sabbatår fra uddannelse brugte tre år på at læse sig til en HD på CBS.

"Jeg blev færdig med min HD i sommer og skulle være begyndt at læse IT på fjernundervisning, men det er blevet forhindret af Corona-krisen."

Satset og vundet Blue Energy er en af de mindre spillere på el-markedet, der stadig præges af de gamle landsdels-el-selskaber og deres private udgaver. Men derfor kan man godt sætte sit præg på fremtiden.

"Jeg er selvfølgelig stolt over min egen progression, men også over at nogle af de ting vi gør bliver kopieret af de store selskaber. Det er fedt at være med til at skubbe på klimindsatsen og i det hele taget gøre en forskel. Også rent etisk, jeg føler at jeg gør noget godt og hjælper andre, værdier jeg har fået banket ind i hovedet fra barnsben," fortæller han entusiastisk, og fortsætter om firmaet: "Vi har en god kultur, hvor kompetencer betyder mere end alder og hvor længe man har været ansat. Vi har for eksempel en app-udvikler, der er yngre end mig, det er meget inspirerende og udviklende."

Så nu står han som 23-årig med en direktørtitel og udsigt til at kunne fortsætte karrieren i branchen.

"Jeg har været sindsygt heldig at være på det rette sted på det rigtige tidspunkt. Men jeg har også lagt mange timer i det og løbet en risiko ved at satse så meget på et nyt firma," slutter han. Fra hjemmekontoret på værelset i Lundtofteparken.

Motivation Kollega og ven Patrick Hyldgård om Abdalla Al-ayrot

"Jeg ved hvor forankret han er i lokalområdet, da han troligt fortæller om sine daglige busture med 150s, løberuten rundt om DTU og alle de kampe der foregår oppe på Lyngby Stadion, som han og hans familie er store tilhængere af. Jeg synes, at man skal hylde de lokale helte, og her har vi med en ung knægt at gøre, der har gået iværksættervejen og er endt med at være den yngste direktør i en branche, der generelt set, er domineret af ældre erhvervsfolk, der har det fint med at gøre-ting-som-altid-fordi-det-fungerer. Det er en stor præstation at have så stor en aktie i at disrupte en hel branche, som Abdalla har gjort det."