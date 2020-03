Kajakroer forlod træningslejr i utide - for hun blev udtaget til landsholdet!

"Astrid Reinholdt har udviklet sig utroligt det sidste halve år, så det er helt fint for hende at blive udtaget til denne landsholdssamling. Det er selvfølgelig ærgerligt, at opholdet i Sevilla måtte afbrydes, men efter en snak med Lyngby Kanoklubs idrætsleder, Nicolai Mørcke, som også var i Sevilla, blev de enige om, at hun skulle tage imod tilbuddet", siger klubformand Thomas Gjerlufsen.