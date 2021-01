Send til din ven. X Artiklen: Kajak-roere godt oppe at køre på vej mod OL Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kajak-roere godt oppe at køre på vej mod OL

Virum Motor Co. har stillet en Skoda Kamiq til rådighed for Rasmus og Pernille Knudsen, der går efter OL-medaljer til Danmark

Det Grønne Område - 18. januar 2021 kl. 15:22 Kontakt redaktionen

Virum Motor Co. har indgået en sponsoraftale med de to talentfulde kajakroere Pernille og Rasmus Knudsen og stillet en Skoda Kamiq til rådighed i hverdagen, når udstyr skal fragtes til og fra diverse ro-stadions.

Ud over at Pernille og Rasmus Knudsen er søskende, er de begge to yderst dedikerede til deres sport og jagter det store mål om OL-succes.

Pernille Knudsen var i 2019 med til at kvalificere fire damepladser til OL 2020 - som er rykket til 2021 - og kæmper nu for den endelige udtagelse.

Rasmus Knudsen arbejder, sammen med resten af herre-firekajakken, på at træne op til VM på hjemmebane (Bagsværd Sø) i september 2021, og skaffe et godt resultat til Danmark. Til samme VM skulle man også gerne kunne opleve Pernille Knudsen som del af dame-firekajakken.

Det langsigtede mål for både Pernille og Rasmus, er dog en tur til Paris, hvor OL finder sted i 2024.

Med Dannebrog på taget "Vi er oprigtig taknemmelige og yderst begejstrede for, at vi har indgået en samarbejdsaftale med Virum Motor Co. (Skoda Virum). Bilen gør, at vores hverdag vil blive meget lettere, og vi kan med den nye bil, komme nemmere og hurtigere til og fra træning. Det mindsker presset i en travl hverdag, hvor der også skal afsættes tid til arbejde," udtaler kajakroer-parret i en pressemeddelelse fra Virum Motor Co.

"Vi ser frem til et godt gensidigt samarbejde med Virum Motor Co. på vejen mod Tokyo 2021, og håber herefter på, at fortsætte samarbejdet frem mod OL 2024 i Paris. Det er bestemt med en vis stolthed, at køre rundt med Dannebrog på taget og 'på vej mod OL' hen over siderne," lyder det videre fra Pernille og Rasmus Knudsen.

