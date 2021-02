Kærlighedserklæring til fjenden: Lyngby 2800 siger tak til 2800 Brøndby-fans

På grund af corona skal Superligakampene spilles uden tilskuere, og dermed mister klubberne en væsentlig indtægt, men så må man jo tænke ud af boksen. Og det gjorde man så op til søndagens opgør mod Brøndby IF, som under normale omstændigheder ville have været en kassekamp med over 8.000 tilskuere.

Der blev faktisk solgt over 6.000 billetter, men det var støttebilletter á 50 kroner uden mulighed for at komme ind i det forjættede land. Ren og skær en økonomisk håndsrækning fra dedikerede fans.

Da online-salget sluttede, havde 3.209 Lyngby-fans valgt at støtte klubben med 50 kroner, men lige så imponerende er det, at ’fjenderne´ fra Vestegnen havde købt samtlige billetter, der var sat til salg til Brøndbys tilhængere, nemlig 2.800. Det betød, at der var totalt udsolgt på det totalt mennesketomme ’udebaneafsnit’.

Også flere Lyngby-spillere og deres familier havde købt støttebilletter, og desuden havde spillerne købt 100 billetter fra spillernes bødekasse.

De 6.009 støttebilletter betyder en indtægt på 300.450 kr., der går lige i klubbens slunkne pengekasse.

Et lignende arrangement er også på plads, når FC København senere på måneden gæster Lyngby Stadion. Spændende at se, om FCK-tilhængere vil give deres hademodstandere fra Brøndby kamp til stregen.

Planen er dog ikke, at tiltaget skal fortsætte efter det.

”Opgørene mod Brøndby og FCK er de to store kampe, som vi tjener penge på. Så det er klart, at jeg kigger på de to kampe, der gør en økonomisk forskel”, siger Andreas Byder, adm. direktør i Lyngby Boldklub.