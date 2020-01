Artiklen: Kæmper for at komme tilbage: Skimmelsvamp tvang Ellen ud af sin lejlighed

Skimmelsvamp i lejligheden gjorde Ellen Aastrup så syg, at en speciallæge rådede hende til at flytte. Hun føler sig modarbejdet af både sin ejerforening og sin kommune, som politianmeldte hende. Som ejer af lejligheden er det hendes eget ansvar, lyder det fra kommunen

Først har hun kæmpet for at fastslå, at der overhovedet er skimmelsvamp i lejligheden. Da det blev fastslået, blev stridspunktet, hvem der har ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. Og hvem der skal betale.

Hun har i disse år desuden både kæmpet med sin ejerforening og med Lyngby-Taarbæk Kommune om ansvaret for den skimmelsvamp, som er skyld i, at hun blev tvunget til at forlade sin ejerlejlighed.

Rettens ord

Siden Det Grønne Område første gang skrev om sagen i januar i 2017, har Danmarks Teknologiske Institut fastslået, at årsagen til lugtproblemerne er skimmelsvamp.

Ellen Aastrup har Retten i Lyngbys ord for, at årsagen til skimmelsvampen skal findes på taget. Retten nedsatte en synsmand til at foretage syn og skøn. Det har betydning, fordi ejeren har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, mens ejerforeningen har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse.

Så hvis problemet udspringer fra et sted, som ikke er hendes ansvar, hvorfor skal hun så betale, indvender Ellen Aastrup.

Og hvorfor udstedte Lyngby-Taarbæk Kommune alene et påbud til hende om at fjerne skimmelsvampen, når det nu er fastslået, at årsagen til skimmelsvampen findes på taget, undrer hun sig over.

At kommunen ikke også har udstedt et påbud til ejerforeningen har Nævnenes Hus i november lagt til grund for, at kommunens påbud til Ellen Aastrup ophæves og hjemvises til fornyet behandling.

"Det er forfærdelig synd for hende. Det er også skidt, at kommunen pålægger at fjerne skimmelsvamp, hvis årsagen til problemet er ejerforeningens," siger ekspert i huseftersyn og forsikring hos Videnscenter Bolius, Tine R. Sode, som udtaler sig på baggrund af at have læst det skriftlige kilder, som fremgår i denne artikel.

Formand for byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen (S), vurderer dog, at forvaltnigen har handlet korrekt i sagen.

"Forvaltningen udstedte et korrekt påbud. Det er da en utrolig ulykkelig situation, men når man er ejer, må man selv udbedre det," siger han.