Artiklen: Kæmpe-regning venter for Omfartsvejen: Politisk bekymring for, om kommunen kan samle den op

Selv om Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget at bruge 30 mio. kr. på en genopretningsplan for Lyngby Omfartsvej, så venter en betragtelig større regning ude i fremtiden.

"Vi har ikke et endeligt overblik over, hvor meget det kommer til at koste i alt. Lige nu ved vi bare, at der skal bruges 30 mio. kr. på at bringe vejen og autoværn op i forsvarlig stand, så der er ingen tvivl om, at det er en kæmpestor regning," siger han.