Lige nu er skolegården på Taarbæk Skole tom. Det vil den ikke være efter påske.

Kæmpe pres-bold til kommunen, når skoler og institutioner skal være klar efter påske

Lige nu arbejdes der på højtryk for at lave en plan. "Lige nu ved vi ikke mere end, hvad borgerne ved," siger borgmester Sofia Osmani.

Det Grønne Område - 07. april 2020 kl. 11:20 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 15. april er det planen, at daginstitutioner og skolerne til og med femte klasse åbner igen. Men lige præcis hvordan, det ved ingen endnu.

I disse minutter sidder Lyngby-Taarbæk Kommunes tværgående krisestab i møde for at arbejde med løsninger, der kan bruges til noget, når der åbnes for de mindste børn efter påske.

"Vi blev ikke orienteret på forhånd før statsministerens pressemøde i aftes, og vi har ikke fået noget skriftligt efterfølgende. Så lige nu ved vi faktisk ikke mere end, hvad borgerne ved. Vi har kun den information, som er givet på pressemødet i går - og så det, man kan læse på Undervisningsministeriets hjemmeside," forklarer borgmester Sofia Osmani til Det Grønne Område:

"Vi har selvfølgelig en forventning om, at vi hurtigst muligt får nogle flere informationer, og informationer, der er klare og tydelige, så vi ikke selv skal sidde og fortolke det. Vi skal til at holde møde i den tværgående krisestab, hvor vi skal finde ud af, hvad vi skal have afdækket, hvilke initiativer der skal sættes i værk."

Brev til forældrene Efter mødet her til formiddag er det hensigten, at forældrene til børn i daginstitutioner og skoler skal orienteres.

"Vi sender brev ud til forældrene, som fortæller, at vi går i gang med at håndtere det. Forud for det her havde vi set på, hvordan vi håndterer rengøringssituationen, når der åbnes gradvist op, så vi har midler og sprit, så vi kan holde hygiejnen derude. Vi skal også kigge ind i, hvordan vi kommer til at bemande. Der er stadig personale, som skal blive hjemme, hvis de er i risikogrupper," siger Sofia Osmani og understreger:

"Ministeriet har meldt ud, at vi ikke åbner skolerne op til en almindelig skoledag. Det er stadig undervisning efter nødbekendtgørelsen, som siger, at undervisningen kan tilrettelægges på andre måder," siger hun og slutter:

"Og så spørger vi ud til forældrene på daginstitutionerne for at høre, hvilke behov de har for pasning. Nogle vil måske hellere holde deres børn hjemme, og nogle har ikke har behov for pasning i fuldt omfang. Det kan måske hjælpe til at skabe en hverdag, hvor der ikke er for mange børn samlet på samme tid."