Kæmpe kunstevent skal sætte spot på truede arter i hele verden

Ideen til det verdensomfattende kunstprojekt withNature2020 blev undfanget på Malmmosevej i Virum. En enkelt person med en enkel vision, der nu har spredt sig til mange kontinenter.

10. april 2021

For nogle år siden hørte Emma K. Thomas De Forenede Nationers chef for biodiversitet, Cristiana Pasca Palmer, sige, at tabet af biodiversitet er som "en langsomt voksende kræft". Det gjorde voldsomt indtryk på hende - ikke mindst fordi hun selv mistede sin far til en langsomt voksende kræft, da hun var bare 18 år, og ved hvordan livet nemt kan ændre sig fra den ene dag til den anden. Hun begyndte derfor at arbejde med tanken om, hvordan hun gennem kunsten kunne sætte spot på dette alvorlige problem i hele verden.

Emma K. Thomas er nemlig på mange måder en verdensborger. Hendes far var britisk, moderen fra Mexico og hendes mand er fra Rumænien. Samtidig har hun i en årrække arbejdet som producer på BBC World Service Radio i Bush House i London, hvor alle de internationale journalister havde deres gang. Men siden 2012 har hun boet i Virum.

"Som kunstner er jeg inspireret af min samtid. WithNature2020 er et verdensomfattende kunstprojekt, der har til formål at øge bevidstheden om biologisk mangfoldighed og truede arter, og samtidig skabe inspiration til, hvad man kan gøre ved problemet," siger Emma K. Thomas.

Den idé, der udviklede sig, var, at kunstnere og organisationer i hele verden på samme tid skulle danne gigantiske billeder af truede arter, som skulle kunne ses og filmes af en drone fra luften.

Men hvordan får man sådan et projekt op at flyve, når man sidder på en stille villavej i Virum og dybest set er et sandkorn i den store verden?

I første omgang skrev Emma K. Thomas til alle hun kendte, venner, bekendte, gamle kolleger og familie. Mange af dem havde hun ikke talt med i årevis, men gradvist blev de snører, hun havde kastet ud, til nye kontakter og konkrete aftaler med kunstnere og organisationer rundt omkring i verden, der satte fokus på truede skildpadder, fugle og frøer.

Genstart Men humlebien kom aldrig til at lette fra Fælledparken. Coronapandemien lukkede alt ned.

"Siden 2020 har vi været nødt til at reformulere vores metode. Vi vil stadig gerne skabe et stort kunstværk med offentlig deltagelse, men vi skal følge de gældende retningslinjer," siger Emma K. Thomas.

I forløbet havde hun haft kontakt til Virum Gymnasium og skolens miljøudvalg for at høre, om de ville bakke om eventen, og i den forbindelse havde hun også luftet sin bekymring for, om hun kunne få lov til at flytte den til Fælledparken i 2021. Lidt henkastet havde rektor Mette Kynemund i den forbindelse sagt, at de da kunne lægge boldbaner til, hvis hun fik afslag fra Københavns Kommune.

Det fik hun.

"Så måtte jeg ringe Mette op. Lidt nervøs, for var det nu også noget, hun for alvor mente."

Men det var det.

"Vi vil altid gerne bakke om miljø- og bæredygtighed. Det er noget de unge interesserer sig for. Et kunstprojekt er også dannelsesmæssigt givende, der opstår ofte mange erkendelser på vejen, og så er det samtidig et dejligt konkret projekt," siger rektor Mette Kynemund.

For Emma K. Thomas er det også et eksempel på, at kunst kan være mere end et maleri, og på den måde håber hun at kunne inspirere de unge.

" Jeg elsker billeder, men det her er en bredere forståelse af, hvad kunst er. Jeg synes det her viser, at man kan tage nogle små skridt i en lille del af verden, og så spreder det sig og bliver til én kæmpestor stemme. Den erkendelse af, at en lille idé kan blive til noget stort. Det er dannelse," siger Emma K. Thomas, der er både overrasket og taknemmelige for, hvor mange mennesker, der uden at få noget for det har engageret sig i kunstværket.

En bi af tøj Forsinkelsen og pandemien har sat sit aftryk på projektet. Nogle deltagere har været nødt til at melde fra eller justere deres ambitioner. Og selve eksekveringen af de store kunstværker bliver også anderledes set i lyset af de mange restriktioner på at forsamle sig.

Derfor skal nogle kunstværkerne i stedet kreeres af tøj.

"I kunsten symboliserer tøj ofte tab. Det passer meget godt ind i fortællingen om tabet af arter," siger Emma K. Thomas.

22. maj 2021 på den internationale dag for biodiversitet vil der flere steder på fem eller seks forskellige kontinenter blive dannet gigantiske billeder af truede planter og dyrearter. Hvert billede bliver klar klokken 17 lokal tid, så værket rulles ud i real tid som en 'gobelin af arter', over de forskellige tidszoner fra øst til vest. Billederne bliver optaget med droner, så man kan følge med på de sociale medier.

Kunstværket foldes ud samtidig med, at verdens ledere skulle mødes til COP15 i Kina (17.-30. maj 2021). Men De Forenede Nationers konference for biodiversitet er nu blevet aflyst for anden gang.

"Det er ærgerligt for naturen, der hurtigst muligt har brug for en global aftale om, hvordan man beskytter biodiversitet, men det påvirker ikke iværksættelse af withNature2020. Tværtimod. Vi synes, at med den politiske forsinkelse på internationalt niveau, er det endnu mere vigtigt at få folk engageret på et lokalt niveau," siger Emma K. Thomas.

Det har dog været nødvendigt at nedskalere Kløverhumlen lidt.

"Vi har reduceret billedets skala, så det bliver på 20x30 meter i stedet for 60x90 meter. Og i stedet for at tage tøjet på og stå på en skabelon, så skal folk donere et stykke tøj og derefter følge med online via de sociale medier," forklarer hun.

Lige nu er Emma K Thomas i gang med at finde femten formidlere (institutioner, arbejdspladser, skoler osv.), der hver især vil indsamle 100 stykker tøj i særlige farvenuancer.

På dagen vil frivillige gymnasieelever fra Virum Gymnasium og Aurehøj Gymnasium - koordineret af skolernes miljøråd - danne billedet ved at lægge tøjet ud på en skabelon. Mens en drone operatør fra DTU, Christian Josef Köppl, vil sørge for at optage kunstværket.

Alt tøj bliver ryddet op efter billedet bliver optaget og doneret efter aftale til Røde Kors eller lignende genbrugsorganisation.

Virksomheder og andre institutioner, der vil bidrage til tøjindsamlingen og kunstprojektet, kan kontakte Emma K. Thomas på mailadressen withnature2020@gmail.com