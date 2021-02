Se billedserie -Der er ikke meget at tage sig til for tiden, siger Dorthe la Cour (K). Foto: Justin Hummerston

K og SF vil åbne kolonihaverne før tid

Det er coronakrisen, der har fået de to partier til at foreslå, at der åbnes for vand og affaldsindsamling i havekolonierne inden 1. april.

Det Grønne Område - 12. februar 2021 kl. 18:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Frisk luft og jord under neglene. Det er, hvad der skal til, mener man hos Konservative og SF, der i denne uge foreslår Teknik- og Miljøudvalget at åbne kolonihaverne før tid, så kolonihavefolket kan komme væk hjemmefra og ud under åben himmel.

De rundt regnet 350 kolonihaver i kommunen åbner 1. april. Det er her, kommunen tænder for vandet igen og lader skraldemændene komme forbi og hente affald.

Kommuner som Ishøj og Århus har givet grønt lys til at åbning af kolonihaverne. Konservative og SF mener, at Lyngby-Taarbæk skal følge trop. Og det er der én årsag til: Coronakrisen, forklarer Dorthe la Cour, konservativt medlem af Teknik- og Miljøudvalget:

"Der er jo ikke så meget at tage sig til for tiden. Og hvis der er kolonihaveforeninger, som gerne vil åbne haverne tidligere, så må det undtagelsesvis kunne lade sig gøre. Det kan det jo i andre kommuner."

Formanden for udvalget, SF's Sigurd Agersnap, er enig. Han istemmer:

"Mange har i denne coronatid brug for et kærkomment afbræk med masser af frisk luft. Hvis kommunen kan hjælpe ved at få åbnet op for kolonihaverne tidligere, så synes jeg, det er en rigtigt god idé."