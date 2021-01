I omegnen af 120 mio. kroner vil det koste kommunen at renovere den medtagne Lyngby Omfartsvej, og kommunen skulle ikke regne med hjælp fra staten.

Juni '20 - tilbageblik: Både V og DF mistede profiler

Året der gik. Et udpluk af de vigtigste begivenheder i juni 2020

Det Grønne Område - 10. januar 2021 kl. 15:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Månedens første, store nyhed kom fra trafikkens verden. Og økonomiens. Kommunen ville nemlig gøre noget ved Lyngby Omfartsvej.

Danmarks eneste motorvej, der ejes af en kommune, er i så stort et forfald, at det vil koste kommunen et trecifret millionbeløb at gøre den i fin stand igen. Mindst 121 mio. kroner vil det koste, lød det første skøn på.

For Lyngby-Taarbæks vedkommende er der et stort ønske om, at staten overtager Omfartsvejen, men det kunne kommunen godt skyde en lang, hvid pind efter. Transportministeren afviste blankt, at staten overtager den voldsomt slidte motorvej.

Service og skat Der var alvorlige toner på kommunalbestyrelsens budgetseminar. Kommunens økonomi er under så stort et pres, at politikerne et år før næste kommunalvalg stod i et decideret dilemma: Skal servicen forringes, eller skal skatten stige?

Det var spørgsmålene, som bølgede frem og tilbage.

Cirkus Politik Troede man i Venstres lokale ledelse, at der nu var ro på bagsmækken, så kunne man i dén grad godt tro om igen.

Partiets spidskandidat, Helle Binzer, meldte pludselig, at hun trak sig. Forhenværende borgmester Søren P. Rasmussens afløser som spidskandidat fandt ud af, at lokalpolitik alligevel ikke rigtigt var noget for hende, og så skulle Venstre ud at lede efter et nyt navn.

Her blev så partiets folketingskandidat, Christine Dal, bragt i spil som en mulig kandidat. Men inden hun kunne blive valgt, skulle partiet også lige miste sin kredsformand, Niels Møller, der tog sig gode tøj og gik, fordi han mente, at partiets udvikling lokalt i Lyngby-Taarbæk var gået i stå.

Binzer, som jo først og fremmest blev lokalkendt, da hun i 2019 arrangerede den store forældredemonstration for minimumsnormeringer, smuttede fra Venstre nogenlunde samtidig med, at regeringen meldte ud, hvad kommunerne kunne få til at arbejde sig hen imod bedre normeringer. 4,5 mio. kroner blev i øvrigt Lyngby-Taarbæks andel af én kage.

Også DF Imens Venstre slikkede sine dybe sår, imploderede så endnu et borgerligt parti.

Dansk Folkeparti, som ikke rigtigt har kunnet finde politisk fodfæste i Lyngby-Taarbæk, mistede sin formand og spidskandidat.

Anette Skafte skred og smækkede højlydt med døren og gik direkte hen og blev medlem af det parti, som DF konkurrerer mest med: Nye Borgerlige.

Den direkte årsag til, at Skafte smuttede, var, at Dansk Folkeparti på landsplan planlagde at opstille en tidligere muslim som kandidat. Det var for meget for Lyngby-Taarbæks formand, og så skiftede hun til konkurrenten.

Hos Nye Borgerlige sprintede den nu tidligere DF-formand dog ikke ind og blev spidskandidat. Den post sad den lokalt aktivt debatterende Claus Bøgh Svenningsen stenhårdt på.

Træerne reddet Det kunne godt være, at man politisk nu skulle til at arbejde hen imod at mindske det store byggeboom.

Men derfra og så til at gå i gang med at blande sig i byens arkitektoniske udvikling, det ville man ikke. Et forslag om at ansætte en stadsarkitekt, som netop kunne stå som garant for en ensartet arkitektonisk udvikling, vandt ikke gehør på rådhuset.

Før sommerferien stod det klart, at Naturfredningsforeningens kamp for at redde de truede træer på Lundtoftegårdsvej et langt stykke hen ad vejen så ud til at skulle lykkes.

Resultatet af klager og stor modstand blev nemlig, at 34 ud af 53 af de store egetræer på vejen fik lov til at overleve.

Vidensbyen Juni blev også måneden, hvor Lyngby-Taarbæk Vidensby skiftede navn. Væk fra det danskklingende Vidensbyen, som blev afløst af Science City Lyngby.

Man bevarer dog kaldenavnet Vidensbyen. Navneskiftet skulle ses i et ønske og behov hos Vidensbyen for at positionere sig langt bedre både lokalt og globalt.

I samme forbindelse vil man skærpe sit fokus på at udvikle et innovationsdistrikt med iværksættermiljøer og inkubatorer, som hjælper opstartede virksomheder.

At man mente lige netop dét alvorligt, skulle man hurtigt få bevist. For på første sal i Lyngby Storcenter gik Vidensbyen nemlig sammen kommunen, DTU, Microsoft, Cowi og et væld af øvrige partnere om at skabe Danmarks første retailtech-laboratorie, et testcenter for detailhandelen og de mange nye opfindelser, der kommer frem i disse år.

Og - nu, vi er ved Vidensbyen: På trods af corona og dertilhørende restriktioner sprang de mange lokale studenter ud. De fik deres huer, men festerne var noget afdæmpede i forhold til tidligere år.

