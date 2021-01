Prikkerne på cykelstierne fra DTU til Lyngby Centrum fyldte ikke kun i gadebilledet, men også i debatten både i Det Grønne Område og på Facebook.

Juli '20 - tilbageblik: Og så flyttede Søren P til Frankrig

Året der gik. Et udpluk af de vigtigste begivenheder i juli 2020

Det Grønne Område - 11. januar 2021 kl. 11:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Da den første, rigtige sommerferiemåned startede, var vi mange, som bare havde lyst til at pakke ned og rejse langt væk fra det hele. Helst til et dejligt, varmt land, hvor fin natur, dejlige omgivelser samt ikke mindst god mad og drikke var fast selskab.

Meget var lukket ned. Meget blev os frarådet at gøre. Så vi havde i dén grad bare lyst til at smutte fra det hele.

Men der var én - eller rettere: to - som ikke bare lod det være ved snakken.

Den ene var Lyngby-Taarbæks tidligere borgmester, Søren P. Rasmussen (V). Den anden var hans mand, Klaus Bentin. De havde solgt villaen i Virum og var til at starte med flyttet over i en af de nye lejligheder på Politigrunden i Sorgenfri.

Men det var blot en mellemstation. Lejligheden blev afhændet, og så fulgte parret efter det ene flyttelæs efter det andet til Normandiet og et helt nyt liv på et gammelt slot, som de havde købt og selv havde sat sig for at restaurere.

Politisk epoke Søren P. Rasmussens afsked efter 20 år i kommunalbestyrelsen blev samtidig afslutningen på en politisk epoke i Lyngby-Taarbæk.

Søren P. Rasmussen brød med årtiers konservativt styre og forvaltningspraksis, da han - efter en af danmarkshistoriens mest dramatiske konstitueringer - 1. januar 2010 satte sig i borgmesterstolen.

Det var i hans regeringstid, at det byggeboom, man er ved at have fået mere end nok af, startede. Intet foregik i stilhed, da han var borgmester, heller ikke, da han sad i opposition i årene derefter. Og da slet ikke, da han forlod kommunalbestyrelsen.

Søren P. Rasmussen har sat sine tydelige aftryk på den kommune, han nu har forladt. Og i sit store afskedsinterview understregede han, at han intet fortrød.

Rådhuset I april 2023 indvies det renoverede Lyngby Rådhus. Det gamle, fine hus er i så dårlig stand, at et flertal har besluttet at renovere det for rundt regnet en kvart mia. kroner.

Det Grønne Område kom med på borgmesteren indenfor på det mennesketomme rådhus for ved selvsyn at se, hvor galt det egentlig står til - og for at høre om planerne for rådhusrenoveringen.

3,1 af de 4,5 mio. kroner, som Lyngby-Taarbæk fik af regeringen til at forbedre normeringerne i daginstitutionerne skulle gå til at øge normeringerne i alle dagtilbud, mens 0,9 mio. kroner skulle gå til tidlig opsporing af børn med særlige behov. Den sidste halve mio. kroner skulle gå til fem udvalgte institutioner, som hver især havde særlige behov.

Prikkerne Bymidten og DTU skal tættere på hinanden, var man enige om både i kommunen, på DTU, i Vidensbyen og i det lokale handels- og restaurationsliv.

Men når det ikke lader sig gøre rent fysisk at rive hverken bymidten eller DTU op med rode, så fik man den idé at gøre de studerende opmærksomme på den nærmeste og hurtigste vej til det centrale Lyngby.

Og det gjorde man ved hjælp af malede prikker på cykelstierne på den 2,3 km lange strækning fra campus til byen. En tur, som tager fem-seks minutter på den tohjulede.

Små, farvede prikker, som kom til at præge debatten i den sensommer, hvor kommunalbestyrelsen skulle lande et budget med en skattestigning indregnet.

