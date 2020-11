Juletræet fik sine lys - foreviget på tre film

Paraden slutter på Lyngby Torv, hvor borgmesteren og julemanden stiger til vejrs i en brandsprøjte for at tænde lysene i det imponerende juletræ - foran i hundredevis af børn og voksne.

Men alt dette har coronapandemien sat en stopper for. Af sikkerhedsmæssige årsager har kommunens og handelsforeningen valgt at aflyse parade og juletræstænding og i stedet forevige juletræstændingen på film.

Det er Lyngby-Taarbæk Kommune og Handelsforeningen for Kgs. Lyngby og Omegn, der i samarbejde står for juletræstændingen, men i år er samarbejdet udvidet med Kort & Dokumentar Filmskolen, der har til huse i Det Danske Filmstudie på Blomstervænget i Kgs. Lyngby. Det er Filmskolen, der har produceret de tre små film.

"Den årlige juletræstænding i byen er en tradition, som mange borgere, store som små, holder af at være sammen om. Men på grund af covid-19 var vi nødt til at tænke helt anderledes og få julestemningen til byen på en ny måde. Her kom Kort & Dokumentar Filmskolen ind i billedet, og i et tæt samarbejde med lokale kræfter i Lyngby-Taarbæk er det lykkes at få juletræet tændt og få julen til byen gennem filmene, aå byens borgere og andre interesserede, sammen hver for sig, har kunnet fornemme julestemningen og julehyggen brede sig," siger borgmester Sofia Osmani.