Se billedserie Deltagerne i Julemissionen får tilsendt en rød eller grøn heltekappe og heltemaske, så missionen kan udføres som en ægte julehelt. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Juleskattejagt på Bakken: Tag på heltemission og støt indlagte børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Juleskattejagt på Bakken: Tag på heltemission og støt indlagte børn

4.-6. december kan man på Bakken støtte Legeheltene med en juleskattejagt iført heltekappe og maske med opgaver undervejs.

Det Grønne Område - 01. december 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Nu kan børnene blive julemandens hjælpere og samtidig gøre en forskel for indlagte børn i Danmark, når der er Julemission på Bakken 4.-6. december.

Julemissionen arrangeres af Børneulykkesfonden, og målet er at samle midler ind til Legeheltene, som arbejder for at skabe mere aktiv leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn mellem 0-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark. Julemissionen er udformet som en juleskattejagt, hvor familien skal hjælpe julemanden med at finde og løse forskellige juleopgaver.

Så hurtig som et rensdyr Inden Julemissionen går i gang, får deltagerne tilsendt et online julemissionskort pr. mail, der viser, hvor de forskellige poster er placeret. Det kan for eksempel være, at deltagerne skal ønske glædelig jul til dem, de møder på deres vej, at de skal kilde en ven som en ægte drillenisse, tælle grantræer eller løbe lige så hurtigt som julemandens rensdyr.

Undervejs kan opgaverne krydses af på et afkrydsningskort, og når alle juleopgaverne er løst, får man et diplom, som bevis på, at deltagerne er julemandens hjælpere.

På med heltekappen Alle deltagere får tilsendt en rød eller grøn heltekappe og heltemaske, så Julemissionen kan udføres som en ægte julehelt!

"Desværre er mange af årets juletræsfester og julearrangementer blevet aflyst på grund af covid-19. Med Julemissionen tilbyder vi familier en sjov, anderledes og coronavenlig juleaktivitet. Samtidig støtter deltagerne indlagte børn i Danmark, som har haft det ekstra svært den seneste tid, hvor børnene har været nødsaget til at opholde sig på egen stue for at undgå smitterisiko," udtaler Generalsekretær i Børneulykkesfonden, Henriette Madsen.

Det koster 100 kr. + fragt pr. person at deltage, og billetten kan købes på www.børneulykkesfonden.dk. jesl

relaterede artikler

Se billeder: Bakken åbnede lørdag for fuld julemusik 23. november 2020 kl. 18:14

Se billeder: Pjerrots show fra Bakkens juleåbning 23. november 2020 kl. 11:45