Julen i Kgs. Lyngby: Sådan fejres den

Juletræet er tændt, og julestemningen har sænket sig over byen, hvor man i år også vil kunne opleve en masse coronasikre arrangementer fra julemusik på gader og stræder til juleeventyr, juleboder, juleteater og meget mere

Det Grønne Område - 06. december 2020 kl. 18:28 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

”Julen har bragt velsignet bud”, ”Driving home for x-mas”, ”Jesus og Josefine” og ”Last x-mas”, er blot nogle af de mange populære julesange, man kan opleve på gader og stræder, når ”Musik i bevægelse”, flere lørdage frem mod jul, vil bevæge sig gennem byen. Her vil forskellige musikere stille sig op centrale steder i byen og give et par julenumre, inden de bevæger sig videre, stopper et nyt sted og spreder julestemning til alle forbipasserende. Vedbæk Garden plejer også at være en fast ingrediens til den traditionsrige juletræstænding, som er aflyst i år. Men de julehandlende kan alligevel godt være heldige at støde på Garden i løbet af december måned. Ligesom flere af byens kendte maskotter vil gå gennem byen og bringe smil og glæde – på afstand til børnene.

Historisk julestemning og juleboder Er man til den gammeldags jul inviterer Frilandsmuseet hver weekend på historisk julestemning med alt fra julebag til flæskestegsandwich og brændte mandler. Man kan også besøge de julepyntede gårde, der viser, hvordan danskerne fejrede jul engang – og opleve juleteater med Drillenissen.

”Der var en gang…” sådan starter mange eventyr. I Magasin kan børnene få læst juleeventyr, tegne og få ansigtsmaling, mens de voksne kan komme til fredagsbar, smage på alverdens lækkerier, få hjælp til gaveindpakning, inspiration til julemakeup og meget mere. Bakken åbner i år op for deres tredje julesæson og dermed også til en lang række hyggelige juleboder, der ligger spredt rundt i verdens ældste forlystelsespark, og hvor der er garanti for julehygge og et møde med selveste julemanden i selskab med Pjerrot. Man kan også møde den muntre og hyggelige julemand i Lyngby Storcenter, hvor han hver weekend vil gå rundt i gangene og sprede julestemning i selskab med søde nissepiger. Her kan man også skabe glæde ved at købe et julegaveønske fra Ønsketræet og glæde en værdig trængende med en uventet gave juleaften.

Nøddeknækkeren og julerier for børn Ingen jul uden ”Nøddeknækkeren”, som man kan opleve på Kulturstedet Lindegaarden, hvor skuespiller Nis Bank-Mikkelsen læser det verdenskendte værk op for hele familien, mens alle de kendte melodier bliver spillet i helt nye arrangementer for guitar og fløjte. Julen står i børnenes tegn på biblioteket, hvor de kan deltage i kreative workshops og designe deres eget personlige julepynt og unikke til-og-fra kort og meget mere. Julen i Kgs. Lyngby byder på en masse juleaktiviteter, så er man ikke allerede i julestemning, er der rig mulighed for at komme det, og arrangørerne har lagt sig i selen for, at alle aktiviteter overholder Covid-19 restriktionerne. På visitlyngby.dk kan man læse en samlet oversigt med datoer, tidspunkter osv. over alle julearrangementerne i byen.