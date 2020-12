Julemandens parkeringsplads er klar!

Der er reserveret plads til julemandens kane i parkeringskælderne under Kinopalæet.

I parkeringskælderen under Kinopalæet er der reservet en plads til Julemanden, som man kan se det på billedet. Lone sender mig videre til en anden i parkeringsfirmaet, der tror på min oplevelse.

"Det rigtigt nok, vi plejer at reservere en plads i vores p-huse, sådan for hyggens skyld," bekræfter hun, "med lidt julepynt og rød løber. I december er der jo mange familier, der bruger vores parkeringshuse, og de kan lige få en ekstra oplevelse med på vejen," fortsætter hun, der aldrig har oplevet, at Julemanden kom forbi og parkerede i sin kane.