Jul på Lindegården: Verdenskendt værk og verdensnavne på julemenuen

Andreas Brantelid, Bodil Heister og Nis Bank-Mikkelsen sørger for julestemningen på Lindegården

Lindegaardens årlige julemarked er aflyst, men det betyder ikke, at der ikke er julearrangementer på den gamle gård i Bondebyen i Lyngby.

Onsdag 9. december kan du synge med og høre gode fortællinger med komponisten og musikeren Bodil Heister, der blandt andet har komponeret musikken til julekalenderen Jul på Slottet.

Søndag d. 13. december kan du opleve Nøddeknækkeren, hvor skuespiller Nis Bank-Mikkelsen og guitar- og fløjteduoen Villén/Sjølin opfører det verdenskendte værk.

Fredag 18.december kommer der verdensnavne på Lindegaarden, når cellisten Andreas Brantelid og pianisten Bengt Forsberg traditionen afslutter årets Lindegaardskoncerter.

Har du selv lyst til at leje Lindegaarden til et arrangement – også i julemåneden - så kig forbi i kontortiden mandag kl. 10-12, tirsdag kl. 18-20 og torsdag kl. 17-19, hvor de frivillige klar til at vise rundt i bondebyens smukke gamle gård, hvor der er pyntet op til jul.

Billetbestilling samt yderligere info finder man på www.kulturstedetlindegaarden.dk