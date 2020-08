Casper Skovgaard er idømt to spilledages karantæne og en bøde på 5.000 kr.

Judo-tackling kostede karantæne og bøde til Lyngby-træner

Lyngby Boldklubs fysiske træner, Casper Skovgaard, dømt for at have taget halsgreb på Hobro-spiller

Det Grønne Område - 11. august 2020 kl. 14:40 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skæbnekampen mellem Lyngby og Hobro sluttede i kaotiske scener, der efterfølgende kostede karantænedom til to af de involverede.

Tv-billeder viste, at Imed Louati spyttede på Lyngbys Rezan Corlu, og at Casper Skovgaard derefter tog halsgreb på en Hobro-spiller. Ifølge en redegørelse fra Hobro følte Louati sig provokeret af Corlu, der skulle have kaldt Hobro-spillerens mor for en luder. Umiddelbart efter trådte Casper Skovgaard i aktion.

"Jeg kan godt se, at det ser skidt ud på tv-billederne. Og det beklager jeg. Jeg vil dog samtidig pointere, at der intet farligt eller voldsomt var i det, hvilket jeg er sikker på, at Hobro-spilleren vil give mig ret i", siger Casper Skovgaard i sin redegørelse for forløbet.

Det hjalp ham dog ikke. Både han og Imed Louati er blevet idømt to spilledages karantæne, og Casper Skovgaard skal desuden betale en bøde på 5.000 kr.

Casper Skovgaard blev i januar ansat som fysisk træner i Lyngby og havde inden arbejdet med klubbens akademihold nogle måneder. Han har tidligere været ansat i lignende stillinger i HIK og FC Helsingør samt tyrkiske Antalyaspor, hvor han arbejdede med internationale stjerner som Samuel Eto'o, Samir Nasri og Jeremy Menez.