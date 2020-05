Josefine vandt i Unge Forskere og skal repræsentere Danmark ved EM i Science

Ud over titlen Samtidig er Josefine Wivel Vartiainen udtaget til at repræsentere Danmark ved EM i Science i Spanien til september, og hun skal også deltage i konkurrencen Unge Forskere i Kina i marts 2021.

Og som om det ikke er imponerende nok, har Josefine også formået at slå rekorden for flest vundne sponsorpræmier, da hun vandt fem ud af de i alt 11 præmier. Hun har blandt andet vundet muligheden for at deltage i The Stockholm International Youth Science Seminar, hvor hun både får en plads ved Nobelprisoverrækkelsen og også skal fremlægge sit eget forskningsprojekt.