Josef fik en hård start på livet - Men siden kom hans liv til at blomstre

"Jeg har verdens bedste kunder," siger Yusef Houji, der i år kan fejre, at det er 40 år siden, han åbnede grønt- og blomsterbutik på Lyngby Hovedgade

Det Grønne Område - 13. februar 2021 kl. 11:38

Livet har det med at slå nogle gevaldig kolbøtter, og når man som voksen kigger tilbage, så er man måske et helt andet sted, end dér, hvor man som ung havde troet, man skulle være.

Sådan er det for stort set alle mennesker.

Men få har haft så dramatiske omvæltninger i sit liv som Yusef Houji.

Og alligevel er der noget, der har været helt stabilt. Nemlig blomsterbutikken på Lyngby Hovedgade, som han har været indehaver af i nu 40 år.

Som palæstinensisk flygtning blev han født i en flygtningelejr i Jordan i 1957.

Allerede som 2-årig mistede han sin mor, og de følgende år var det især hans bedsteforældre, der tog sig af ham og hans lillebror.

"Min far giftede sig igen, men hans nye kone ville ikke have noget med mig og min bror at gøre," siger han.

Livet var hårdt. Ikke blot på det følelsesmæssige område. Familien var også så fattig, at han som 4-årige tidligt om morgenen måtte gå og samle andres spildte korn og aks op vejen.

"Det var et hårdt liv. Min far rejste først til Tyskland, hvor han boede som illegal flygtning. Senere kom han til Danmark, fordi han havde fået at vide, at han kunne få opholdstilladelse, hvis han havde et job," fortæller Yusef Houji. Bedre kendt af hele Lyngby og omegn som Josef.

Jobbet faren fik var hos DanTerm i Bagsværd.

Sendt til Danmark Næste store koldbøtte kommer, da Josef er 15 år.

"Min bedstemor kunne ikke klare at passe mig og min lillebror, og hun sagde, at en af os måtte væk. Det blev så mig, som de sendte til Danmark og til min far, som jeg ikke havde noget forhold til. Jeg kendte ham kun lidt fra, når han havde været på besøg hos os," siger han.

Josef husker starten i Danmark som svær. Og det var ikke mindst på grund af det dårlige forhold, han havde til sin far.

"Min far var meget streng og meget religiøs. Han var bange for, at jeg ville komme på afveje, og derfor blev det arrangeret, at jeg blev gift med en pige fra familien.

Hun var 15 år, og jeg var 18 år. Men jeg var ensom, og var også selv interesseret i at blive gift. Jeg var glad for det arbejde, jeg havde fået på Dansk Poseindustri i Bondebyen. Og jeg havde også fået en lejlighed i Asylgade i Bondebyen, men det var svært, når jeg kom hjem fra arbejde. Jeg var ensom. Det var som at være i et fængsel," siger han.

Harkjær hjalp Efter syv år på posefabrikken, var der en af hans kollegaer, der sagde til ham, at nu burde han prøve noget andet i sit liv.

"Så fik jeg arbejde hos Gunnar, der havde en grønthandler på Lyngby Hovedgade 12. Jeg havde aldrig haft noget med grønt at gøre, og havde kun erfaring med grøntsager fra, da jeg var dreng," siger han.

Nogle år senere dør Gunnar, og igen står Josef i en situation, hvor noget nyt må ske.

"Jeg gik op til kommunen og hørte, om jeg kunne overtage butikken. Det var Harkjær, der var borgmester. Og han sagde: Josef, du får tre måneder til at rydder op, og gør du det, så får du lov til at blive. Det var en chance. Jeg ville vise, at jeg kunne. Harkjær var en virkelig fin mand," siger han. Det var i januar 1981. Og altså præcis 40 år siden, at Josef blev herre i eget hus.

I mellemtiden er der kommet ni børn til. Og så mange børnebørn, at han dårligt kan tælle dem.

Familien er flyttet fra Asylgade til en stor lejlighed i et af højhusene i Sorgenfri, og i 2006 flyttede han til de nuværende lokaler i samme bygning, hvorfra han nu udelukkende sælger blomster.

At handle med blomster er lig med et fysisk hårdt liv, det er tungt, koldt og kræver mange timers arbejde. Hver eneste dag. Om sommeren er han på torvet hver morgen ved 3-tiden. Om vinteren er han kun derude et par gange om ugen. Åbningstiderne er også lange. Og der er også åbent lørdage og søndage efter at lukkeloven blev ændret for nogle år siden.

"Men jeg elsker det. Jeg har de bedste kunder i verden. Der er folk, der har fulgt mig i alle årene og i flere generationer," siger han.

Sat til salg Det er forsikringsselskabet Alm. Brand, der ejer den ejendom, som Josefs butik lejer sig ind hos. De er fraflyttet og har sat ejendommen til salg for 14 millioner kroner.

"Det er virkelig mange penge, men jeg håber, at jeg på en eller anden måde kan komme til at købe ejendommen eller finde en, der kan købe den, så jeg kan blive. Allerhelst vil jeg jo selv eje den. For så kunne jeg bo på 1. sal. Der er en meget stor lejlighed og så ville jeg spare penge både i husleje til lejligheden og til forretningen," siger Josef.

Om det lykkes for ham er endnu uvist.

"Men det ville være lykken," siger han.

Lykken er også, at to af hans sønner er med i butikken. Og som det ser du lige nu, så er den ene af dem, Nur, klar til at overtage, når Josef, der i dag er 63 år, går på pension som 67-årig.

"Vi har et familiehus på Vestbredden, som jeg af og til tager ned til. Og der ville jeg gerne være noget mere, når jeg ikke skal arbejde længere," siger Josef.

Et mysterium Josef har et mysterium, som han håber, at avisen og læserne kan hjælpe ham med at opklare.

"Et par år før end jeg flyttede til butikken her, kom der en dame med en kuvert, som hun gerne ville have mig til at opbevare. Jeg stillede den ind på en hylde og glemte alt om den. Da damen så efter nogle år kom og ville hente den, var den væk. Jeg ved ikke, hvad der er sket, og jeg var ked af det. Og det er jeg stadig. Og jeg er også nysgerrig. Jeg ville så gerne vide, hvad der havde været i kuverten, og hvorfor hun bad mig om at opbevare den," fortæller han.

Måske nogen kan hjælpe?