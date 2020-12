Johannes Fog i Lyngby har modtaget en pris fra DI Hovedstaden for deres indsats for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Foto: Lars Schmidt

Johannes Fog hædret for praktikplads-indsats

Den nordsjællandske trælast- og byggecentervirksomhed modtager skulderklappet fra Dansk Industri

Det Grønne Område - 03. december 2020 kl. 17:30 Kontakt redaktionen

DI Hovedstadens Praktikpladspris går i til den nordsjællandske trælast- og byggecentervirksomhed Johannes Fog A/S. Prisen, der blev uddelt 20. november hos Johannes Fog i Lyngby, hylder virksomheder, der gør en særlig indsats for at uddanne de faglærte medarbejdere, som virksomhederne kommer til at mangle i de kommende år.

"Vi er rigtig glade for prisen, der er et skulderklap til den interne indsats, vi i de seneste år har lagt for at gøre os mere attraktive for fremtidens faglærte. Elever og lærlinge er en vigtig del af vores DNA. Vores administrerende direktør Carsten Ludvig - og stort set alle direktørerne i forretningerne - kommer selv med en baggrund som elev i en trælast- og byggecenterforretning, og vores målsætning er, at ti procent af vores arbejdsstyrke skal være elever og lærlinge," siger Fogs HR-chef Lise Lotte Erichsen i en pressemeddelelse.

Det er netop det store arbejde, Johannes Fog gør for at gøre det attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse, som DI Hovedstaden har lagt vægt på i bedømmelsen af de mange bud på kandidater på tværs af 28 kommuner. jesl

