Jørgen fra Taarbæk har sin klimasikringsplan klar i skuffen

Klimasikring er allerede et emne ved aftenbordet i Taarbæk, fortæller Taarbæk-borger, der i et år har ventet på, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortæller, hvordan man kan hjælp

Fra Jørgen Bertelsens er der ikke mere end et lille stenkast til Øresund. Derfor oplever han fra første række de klimaforandringer, der ifølge DMI's forudsigelser vil ramme Taarbæk i form af vandstand, der ved udgangen af dette århundrede er steget en halv meter. Men Jørgen Bertelsen har allerede en plan. "Jeg har allerede et projekt klar om at få udskiftet træplankeværket med et muret anlæg, så det kan holde til vandtryk. Det ligger skuffeklart, om du vil. Mange andre, som ligger ned mod Øresund, er i gang med at gøre sig lignende tanker," siger han og fortsætter: "Det er ganske få gange, at der er så højvande, at det kommer op over broer og moler. Men hvis normalvandstanden forhøjes, så vil det ske hyppigere. Alle, der bor i nærheden af Øresund, kommer til at tænke meget på det her. Det er ikke kun grundejere i første række."

Flere dårlige oplevelser Jørgen Bertelsen fortæller, at klimasikring allerede nu optager beboerne i Taarbæk. "Jeg har en fornemmelse af, at dem, der bor øst for Strandvejen i det centrale Taarbæk, allerede taler om det her over middagsbordet. Der er kommet flere snakke om det over aftensbordet. Der er jo ikke panik, for det sker ikke fra den ene dag til den anden. Men øget vandstand vil give flere dårlige oplevelser, så man skal tænke sig om," siger han og fortæller, at kommunens rolle også diskuteres. "Der tales også om, hvad kommunens rolle bør være. Mange venter på et borgermøde, hvor kommunen sidder med og fortæller, hvad de kan gøre og bidrage med," siger han og giver sit bud på, hvad kommunens rolle bliver. "Det bliver i afdelingen hjælp, god rådgivning og hjælp til processen. Jeg kender ikke til, at der skulle komme kommunale investeringer, men det er muligt, at jeg tager fejl," siger han.

Må selv klare det Jørgen Bertelsen vurderer, at grundejerne står med en stor del af ansvaret selv. "Staten har jo ikke stået med en stor pose penge til at hjælpe grundejere. Man har i høj grad opfordret til at finde sammen. Om det ændrer sig, når opgaven går fra staten til kommunen er svær at spå om," siger han og fortæller, at man endnu ikke er gået sammen om at organisere sig.

"Jeg tror, at folk venter på, at kommunen melder noget ud om, hvad vi kan forvente. Efterfølgende tror jeg så, at grundejerne finder ud af, hvordan vi skal organisere os. Men det er over et år siden, at vi bankede på hos kommunen for at komme i gang," fortæller han. Lyngby-Taarbæk Kommune holdt borgermøde om stormflod og kystsikring 5. december på Taarbæk Skole.

