Jernladyen Janne Kolling hjælper U19-pigerne i Lyngby Håndboldklub

Lyngbyhallen er lukket og træning og kampe sat på standby, men det betyder ikke, at livet er gået i stå i Lyngby Håndbold Klub, der har arbejdet på at gøre alt klar til den kommende sæson.

Når spillet går i gang igen, kan klubben stille hold i samtlige rækker, både for ungdom og seniorer. Det gælder også de helt små børnehold samt Lykkeliga for børn med fysisk eller psykisk handicap.

Også trænerbesætningen for ungdomsafdelingen er langt hen ad vejen på plads.

Her mangler man kun at besætte den sidste trænerpost for den talentfulde U19 årgang for piger, der får tilknyttet Janne Kolling som hjælpetræner. Janne Kolling var i sin tid en af de jernhårde ladies på det danske landshold, der hentede stribevis af EM-, VM- og OL-medaljer hjem til Danmark.