Jeremiassen har forladt Liberal Alliance og går til valg for Konservative

-Da jeg røg ud sidst, kunne jeg mærke, at jeg ikke var helt færdig, siger Anne Jeremiassen.

Anne Jeremiassen, der har siddet fire år i kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance, skiftede i stilhed til Konservative, hvor hun føler, at hun har størst chance for at bidrage.

Det tidligere medlem af kommunalbestyrelsen gennem fire år for Liberal Alliance, 44-årige Anne Jeremiassen, har taget konsekvensen af, at hun i dag ser mere pragmatisk end ideologisk på politik.

Hun har forladt Liberal Alliance, har meldt sig ind hos Konservative, som hun nu går til kommunalvalg for. Ved online-generalforsamlingen for ganske nylig stemte de konservative medlemmer ind på listen af politikere, som skal repræsentere kommunens førende parti til kommunalvalget 16. november i år.

Hun har forladt LA helt uden dramatik og smækken med døren, fortæller hun:

"Jeg meldte mig ud helt stille og roligt. Ingen smækken med døren. Jeg har stadig et meget stort hjerte for LA. Jeg ser fortsat mange af dem privat," fortæller Anne Jeremiassen til Det Grønne Område, som mistede sin plads i kommunalbestyrelsen ved valget i 2017:

"Da jeg røg ud sidst, kunne jeg mærke, at jeg ikke var helt færdig. Jeg har brugt meget tid på at kæmpe imod letbanen, og der var andre ting, jeg også gerne ville følge til dørs. Jeg mener i bund og grund det samme, som jeg altid har gjort. Man skal kæmpe til sidste blodsdråbe for at få skatten ned. Vi er dybt afhængigt af et velfungerende erhvervsliv. I de år, jeg sad i kommunalbestyrelsen, arbejdede jeg tæt sammen med Sofia Osmani og Konservative. Der opdagede jeg, at hvis jeg tog min idealistiske tilgang og tyndede det op med de virkelige rammer, mente vi jo egentlig det samme. Jeg er tryg ved den linje, der er lagt," fastslår hun.

Visionært vs. pragmatisk Om den direkte årsag til partiskiftet forklarer Anne Jeremiassen:

"Jeg oplevede et modsætningsforhold mellem det mere visionære, idealistiske, og så det pragmatiske. Det var svært at finde snittet. Jeg er af natur mest til pragmatiske løsninger," siger hun:

"For mig handler det også om, i hvilket regi der er størst chance for bidrage til, at der bliver ført noget fornuftig politik. Altså det her med, at jeg hellere vil bruge min tid på at finde gode lokalpolitiske løsninger med mit politiske udgangspunkt, end jeg vil bruge tid på at udfordre rammerne, som der bliver lovgivet om på Christiansborg. Det er jo en smagssag - og måske noget der er kommet med alderen."

"Man må tage bestik af den virkelighed, man befinder sig i. Lokalpolitik er en myriade af budgetter, forlig og aftaler og statslig regulering. Meget maf det kan man ikke lave om på, selv om man gerne ville. Skal jeg bruge tid på det her hos Konservative, hvor har jeg så størst chance for at få lidt af det igennem? Fremfor at nøjes med kun at mene noget? Anlægger man en lidt anden tilgang, hvor man prioriterer lidt mere bredt, tror jeg, at jeg vil kunne bruge mine kræfter bedre hos Konservative."

Skat vs. grønt Anne Jeremiassens tilgang til løsning af de udfordringer har flyttet sig, fortæller hun. I dag handler det ikke først og fremmest om så lav skat som muligt.

"Skulle man være helt idealistisk skulle alle betale lidt nok i skat til at kunne sørge for sig selv. Men det er ikke den virkelighed, vi befinder os i," mener hun:

"Rækkefølgen, LA vil løse problemerne i, er en anden end den, jeg er kommet frem til. Eksempelvis var min oplevelse, at det var meget sort-hvidt med, at alting starter med finansiering og skat. Nu er jeg mere ovre i, at man skal gøre nogle ting på samme tid. Der er sociale indsatser man skal gøre samtidig for at få den fulde effekt af dem," siger Anne Jeremiassen og slutter:

"Jeg har måske rykket mig henimod at tage mere udgangspunkt i, hvordan samfundet er skruet sammen i dag - og ikke, hvordan jeg ideelt ønskede, at det så ud. I den forlængelse, så er jeg ret opmærksom på at vi får samlet op i kølvandet på corona, både økonomisk og i forhold til især børn og unges trivsel."

Ved kommunalvalget i 2013 fik Anne Jeremiassen 376 stemmer og blev valgt ind. I 2017 fik hun 351. Og røg ud.