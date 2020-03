Se billedserie Som alle Jeppes malerier er også dette naturalistisk.

Jeppe er lam fra halsen og ned: Malede et maleri til Lyngby Boldklub

Jeppe Ward har været lam fra halsen og ned siden, han som 17-årig brækkede ryggen. I fredags mødtes han med Lyngby Boldklubs 1. hold og overrakte dem det maleri, han har brugt 50 timer på at male

Det Grønne Område - 07. marts 2020

"Fordi man er blevet lam fra nakken og ned, behøver man jo ikke være lam fra nakken og op."

Jeppe Ward taler af erfaring. Sammen med sin bedste ven fejrede han i sommeren 1991 afslutningen på 10. klasse med en badetur i Lyngby Sø. Et fatalt hovedspring ændrede for altid hans liv. I stedet for at starte næste dag i lære som blikkenslager, lå han lammet i sengen på Rigshospitalet.

Og det var hér, hvor den ellers altid aktive teenager havde mere end rigelig med tid til at tænke over, hvad der skulle ske med ham og hans liv. Kort forinden havde han optrådt som Jimmy Hendrix ved skole-afslutningen på Lundtofte Skole. Var det nu slut med at feste. Og med at spille guitar? Og hvad med alle vennerne? Ville de forsvinde fra ham som dug for solen? Det var nogle af de tanker, der myldrede rundt i den 17-årige Jeppes hoved.

"Jeg lå og tænkte, at nu er jeg jo blevet lam, og nu må hele min opgave gå ud på at beholde mine venner. Men hvad gør jeg? Jeg vil gerne blive ved med at være et respekteret og elsket menneske og gøre meget for, at de ikke stikker af. Det sker jo tit, at handikappede mister venner, men jeg mener, at det er fordi, de er nogle skvatmikler," siger den i dag 45-årige Jeppe, som Det Grønne Område fanger på en mobil i Dyrehaven. Hver dag kører han fra hjemmet i Eremitageparken op til Eremitageslottet.

"Jeg har ellers hjælp 24 timer i døgnet, så det er rart at køre her lidt alene. Og så er det mit menneskebad, som Kierkegaard sagde," siger Jeppe, inden han lige afbryder samtalen et kort øjeblik for at hilse på et mand i en traktor.

"Han var sgu flink. Han hilste på mig. Det er skide hyggeligt," griner han.

"Hele min verden var faldet på gulvet. Nu skulle jeg skabe min egen verden"

En af de første dage, mens Jeppe lå på Riget, spurgte hans far ham, om han ikke havde lyst til at få besøg af nogle af vennerne. Men det havde han ikke.

"Hele min verden var faldet på gulvet. Nu skulle jeg skabe min egen verden, og da jeg først tog beslutningen om, at jeg ville gøre, hvad jeg kunne for at være den samme, som jeg altid har været og ikke klynke over min tilværelse men fortsætte derudad med 110 kilometer i timen, var jeg klar til at møde vennerne. Og det var på ottende dagen," siger Jeppe og understreger, at han altid har været en spasmager, der gør et stort nummer ud af at få andre til at grine og føle sig i godt selskab.

"Det er synd for os alle sammen, men jeg ville le og have, at folk skulle blive ved med at se på mig, som de altid havde gjort. Jeg prøver hver dag at få nogen til grine."

Så, hvad der for mange vil synes som en helt uovervindelig opgave at stå overfor, tog Jeppe som en udfordring. Han satte sig for at kæmpe. Første step på vejen var at få en HF-eksamen.

"Jeg har det som alle andre. Jeg vil helst springe over, hvor gærdet er lavest. Og da jeg manglede et kreativt fag på HF for at blive helt færdig, sagde jeg til min lærer, at det kunne jeg ikke tage. Jeg kan jo ikke engang tørre mig selv bagi," fortæller han.

Men det argument bed ikke på læreren, der foreslog ham at tage billedkunst.

"Han var en vidunderlig mand. En fantastisk lærer. Han havde forstået mig, og resten er historie, mand," siger Jeppe og griner højt. Stadig fra mobilen på vej mod Eremitageslottet.

Siden den dag, hvor læreren tvang ham til at tage faget billedkunst, har han malet godt 400 billeder. Alle naturalistiske.

"Jeg elsker, når det ligner, og jeg vil kun male noget, der ligner. Min ambition er, at male et guldaldermaleri. Det er derfor, jeg maler. Jeg vil lære at male et guldaldermaleri, og den dag, det lykkes, er min mission fuldført. Guldaldermalerier ligner fotografier. Jeg elsker det. Og jeg vil bare lære at gøre det," siger Jeppe, der er en flittig gæst på blandt andet Louisiana, Ordrupgaard og Statens Museum.

Hans foretrukne motiver er naturen. Og ofte motiver fra Dyrehaven. Men også sportsstjerner har fundet vej til hans lærreder. Senest Lyngby Boldklub.

"Jeg fik den idé, at jeg ville male dem på fantribunen. Billedet er tidløst, for man ser ikke ansigterne, fordi de står med ryggen til. Det kan være for 100 år siden eller om 100 år, det er helt bevidst, at jeg har gjort det sådan," siger han.

I fredags overrakte han ved en lille højtidelighed maleriet til spillerne og klubben, som han har fulgt i tykt og tyndt, siden han var en lille dreng.

"Bagefter blev jeg inviteret til at spise brunch sammen med spillerne i cafeen ved svømmehallen. Det var vildt hyggeligt, " siger han.

Og vennerne Er målet så blevet opfyldt? Om at bevare det gode humør og vennerne.

"Jeg har holdt tusindvis af foredrag for både handikappede og for studerende, og jeg ved, at mange handikappede beklager sig over deres liv og deres tilværelse. Mange bliver bitre. Jeg har prøvet at kæmpe imod, at jeg skulle blive sådan et menneske. Det er synd for os alle sammen, både handikappede og ikke-handikappede, men jeg vil have, at folk skulle blive ved at se på mig, som de altid havde gjort.

I starten var det et forsøg, at jeg ville være glad, fordi jeg ville beholde mine venner. For hvis det gik galt, så ville jeg miste dem. Man må godt tude en gang i mellem, og ens familie går langt for én, men venner og veninder ryger ud til sidst, fordi de ikke magter at høre på død og ulykke i et væk. Og ja, jeg har beholdt stort set alle mine venner," siger han.

En af vennerne er dog forsvundet fra kredsen. Og det er ham, som han var sammen med, da ulykken skete.

"Vi var udadskillelige, indtil ulykken, og vi plejede at sige, at intet ud over skæbnen kunne skille os ad. Men vi kan ikke holde ud af at se hinanden. Det er bare for sørgeligt, " siger Jeppe.