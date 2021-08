Frederik Moth Five åbner sæsonen med en koncert 1. september.

Jazzen swinger igen

Lyngby-Taarbæk Jazzklub er klar med et bredt program. Første koncert er 1. september med Frederik Moth Five

Det Grønne Område - 31. august 2021 kl. 05:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

jazz I foråret lykkedes det kun for Lyngby-Taarbæk Jazzklub at gennemføre to koncerter pga. Covid-19 restriktionerne. Men nu er der lys forude for både jazz-elskere og arrangører.

"Efterårsprogrammet bliver lidt af et opsamlingsheat bestående af en række af de bands, vi blev nødt til at aflyse i foråret plus nogle flere, så vi når op på de mindst 10 koncerter per år, som vi har forpligtet os til over for Statens Kunstfond og Lyngby-Taarbæk Kommune," siger formand for Lyngby-Taarbæk Jazzklub Rolf Aagaard-Svendsen.

Koncerterne bliver afholdt i enten Templet, Kulturstedet Lindegaarden eller på Stadsbiblioteket. Første koncert er allerede den 1. september i Templet, og det er med et af de nye upcoming bands, Fredrik Moth Five.

Gruppens medlemmer er unge og aktive i det danske jazzmiljø med stærke musikalske personligheder. Gruppens seneste album "Take The B - Train" udkom i 2020 og er inspireret af hverdagens ture med S-togslinje B mod Vestegnen.

"Vi glæder os til at komme tilbage i Templet, hvor vi ikke har kunnet afholde koncert siden februar 2020. Heldigvis er Covid-19-situationen sådan, at vi er tilbage til den gamle kapacitet på de forskellige spillesteder, men derfor er det alligevel en god idé at købe billetterne i god tid. Det hænder, at vi får udsolgt," siger Rolf Aagaard-Svendsen

Billetterne kan købes via link på www.lyngbyjazz.dk hvor man også kan læse yderligere om koncerterne.

Koncerter

15. september kl. 20, Templet. Marie Mørck Quartet

29. september kl. 20,i Kulturstedet Lindegaarden. Emil Hess Evolution Stories

13. oktober kl. 20, Templet. Alberte Svenningsen Traneblæs

16. oktober kl. 15, Kulturstedet Lindegaarden. Yasmins Børneafro

27. oktober kl. 20, Templet. Jesper Hedegaard Sound of Brasil

10. november kl. 20, Kulturstedet Lindegaarden. Løvdal & Windfeld Quartet

24. november kl. 20, Stadsbiblioteket. Maluba Orchestra

8. december kl. 20, Templet. Kristin Korb Trio feat. Mathias Heise