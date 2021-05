Jazz på Lindegaarden - live! Baun on Beatles spiller 9. maj, og billetsalget er åbnet

Baun on Beatles spiller på Lindegaarden.

musik Tørster du også efter livemusik, så er der noget at glæde sig til. For allerede søndag den 9. maj kl. 15-17 spiller jazz-trioen Baun on Beatles i Kulturstedet Lindegaarden i Bondebyen.