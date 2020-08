Benjamin Koppel optræder hos Meyers Spisehus fredag.

Jazz hos Meyers i en måned frem

Meyers Spisehus fortsætter med 'Free Jazz', og i weekenden optræder først Benjamin Koppel med sin trio og siden datteren Astrid med sin kvartet.

Det Grønne Område - 28. august 2020 kl. 06:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været sommerpause, men nu tager Claus Meyer og Meyers Spisehus i Lyngby de populære gratis jazzkoncerter fra forsommerne op igen. Denne gang er der jazz hver fredag og lørdag frem til og med den sidste weekend i september.

"Musikerne har brug for at spille, og vi vil gerne glæde vores gæster og skabe liv i byen, så derfor er det tanken, at vi fortsætter med jazz september måned ud," fortæller Claus Meyer til Det Grønne Område.

Fredag kl. 17 til 18 optræder en af Danmarks absolut dygtigste jazzsaxonister, Benjamin Koppel, sammen med sin trio.

Lørdag kl. 13.30-15 er det hans datter, Astrids tur. Hun har været her før med sin kvartet, Astrid Koppel Four, og det bliver dermed et glædeligt genhør for det unge band.

Astrid Koppel er trompetist og sanger, og hun fører et talentfuld hold unge musikere an.

Four består af fire unge musikere, der til daglig går i klasse sammen på Sankt Annæ Gymnasiums særlige MGK-linje, som er for musisk uddannelse hvad Team Danmark-gymnasier er for elitesporten.

De fire talenter kaster sig med glubende appetit, mod og passion over jazzstandards fra forskellige hjørner af jazzhistorien krydret med nyere soul- og popnumre i jazzet forklædning.

Four består af: Astrid Koppel: trompet og vokal, Jonas Kiær Fibiger: klaver, Robert Dueholm Stenbäck: kontrabas, Carl-Emil Juul Larsen: trommer.