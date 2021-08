Jardex lukker på Lyngby Hovedgade

Fra 1. november er det slut med at købe herretøj på hjørnet af Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej, idet indehaverne, brødrene René, Stefan og Ulrik Jardorf, har valgt at lukke og flytte aktiviteterne til deres domicil i Ballerup. Her har de i adskillige år haft hovedkvarter og dels produceret tøj til virksomheder og dels haft en stor butik, der forhandler eksklusivt tøj til ansatte i mange virksomheder.

"Selvom det er vemodigt at lukke ned for et fantastisk kapitel, føler vi os heldige over at få chancen for at skabe noget nyt og rigtigt spændende," siger Ulrik Jardorf, der har været det daglige ansigt udadtil i butikken i Lyngby, siden butikken åbnede for 35 år siden.