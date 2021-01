Sorgenfri Torv: Der er endnu ikke rigtig sket noget, men torvet kom uforvarende til at puste rigtig meget til ilde hos Venstre i Lyngby-Taarbæk.

Januar '20 - tilbageblik: Sorgenfri og Raadvad trak overskrifter

Året der gik. Et udpluk af de vigtigste begivenheder i januar 2020

Det Grønne Område - 08. januar 2021 kl. 11:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

2020 lagde fra land i lykkelig uvidenhed om, hvor historisk året ville blive. På den dårlige og temmelig anderledes måde.

Det var nærmest, som om borgmester Sofia Osmani havde adgang til krystalkuglen, da hun i overskriften på sin nytårsudtalelse til Det Grønne Områdes læsere skrev: "Hvad 2020 bringer, ved vi ikke - men der er grund til at være på vagt!".

Det var vist en underdrivelse.

Årets første nyhed kom fra vores egen verden.

Det Grønne Område fik nye ejere ved årsskiftet. Politiken havde solgt os fra, og vi blev indlemmet i den store lokalavis-familie i Sjællandsk Medier. Det betød også, at vi skiftede udgivelsesdag fra tirsdag/onsdag til onsdag/torsdag.

Sorgenfri Torv Og den uendelige føljeton om Sorgenfri Torv fik skrevet sig et nyt kapitel. Lige som vi alle troede, at helhedsplanen var klar til godkendelse, lige inden 2019 blev til 2020, besluttede politikerne, at den måtte en tur tilbage i Byplanudvalget. Og her kunne man ikke rigtigt beslutte sig for, hvilket af de tre scenarier, der var på tale, man skal gå videre med.

Helhedsplanen havde blandt andet det kontroversielle forslag, at Nordtorvet skulle rives ned.

Inden processen med helhedsplanen var tilendebragt, smed ejerkredsen bag Sorgenfri Torv endnu et omsiggribende projekt i spil. Og det skabte modstand. Både lokalt og politisk.

Og i den to mand lille Venstre-gruppe i kommunalbestyrelsen blev en spirende splittelse pludselig til enegang. Henriette Breum var ikke enig med sit parti og den øvrige kommunalbestyrelse om, hvilket scenarie der er bedst for Sorgenfri Torv.

Hun stemte imod sin gruppe, og hendes enegang skulle vise sig at få konsekvenser både for hende selv og partiet.

Venstre fik i januar ny folketingskandidat, da den hidtidige, Charlotte Munch, trak sig. Valgt blev det lokale regionsrådsmedlem, 28-årige Christine Dal. Som siden - på baggrund af mere intern kaos lokalt i partiet - fik endnu mere arbejde.

Andetsteds i Sorgenfri puslede lokale kræfter med at få blæst liv i Sorgenfri Slot, som havde stået tomt i et kvart århundrede. Slottet har stået tomt, siden arveprinsesse Caroline Mathilde døde i 1995.

Der var forslag fremme om foredrag, bryllupper, café og flygtninge på slottet. Men det blev ikke til andet og mere end ønsketænkning.

Klimaet DMI's Klimaatlas mindede os om, at vi skal i gang med at passe rigtig godt på Lyngby-Taarbæk. Vand, masser af vand - fra voldsomme sommerregnskyl og vinterregnvejr - er det, kommunen kigger ind i.

Ved udgangen af dette århundrede vil Lyngby-Taarbæk have en temperaturstigning på 3,7 grader. Vandstanden vil stige, og det vil især ramme Taarbæk. Og de grønne enge og fodboldbanerne vil blive sumpede, lyder fremtidens vejrudsigt.

Så der skal skrues ned for drivhusgasserne, lyder rådet fra DMI.

Kommunen og Forsyningen er godt i gang med at klimatilpasse, kunne Det Grønne Område melde. Og vi kunne også fortælle, at klimaforandringerne vil kunne mærkes på pengepungen hos borgerne.

I januar præsenterede det nye Bæredygtighedsudvalg meget apropos sin strategi, og den var fokuseret på verdensmålene og på klimatilpasninger.

Det forbandede 2020 startede også med noget, som lyngbyborgerne og de forretningsdrivende - langt fra i det stille - har bandet over hele året: Gravearbejde.

2020 åbnede med et af de mest omfattende: Udskiftningen af spildevands- og regnvandsledninger på Kanalvej og Klampenborgvej.

Raadvad I januar blev der skrevet endnu et kapitel i den langvarige strid mellem de skiftede ejere af en frisørforretning og naboerne i den nordlige ende af Lyngby Hovedgade.

Uenighederne har været gennem fogedretten, byretten og landsretten. Narkohandel, rockere, bandekriminalitet. Meget var i spil. Landsrettens dom i januar betød, at frisørerne blev sat på gaden.

Endnu et nyt byggeri fik tommelen opad. Og det blev et større et af slagsen. På Atlasgrunden i Lundtofte skal der nemlig opføres 478 studieboliger, vedtog en enig kommunalbestyrelse.

Og så blev byens bilister ellers forberedt på, at der til marts ville ske en stor ændring af de trafikale forhold. Viadukten ved Lyngby Station og Buddingevej skulle spærres for biltrafik for at gøre plads til det forberedende arbejde til letbanen.

Så der skulle findes andre veje i det halve år, planlæggerne mente, at lukningen ville stå på i. Det halve år blev hurtigt til ni måneder, og viadukten er fortsat ikke åbnet for biltrafik.

I den gamle knivfabrik i Raadvad gik man med frygt og bæven og ventede på, hvad der skulle komme ud af, at staten sætter både fabrikken og de tilhørende boliger til salg.

De 21 kunsthåndværkere frygtede, at den nye ejer, SAP9 Group, vil hæve huslejen så meget, at de ville blive tvunget til at fraflytte det sted, som de var så tæt knyttede til.