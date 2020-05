Se billedserie ?Selvfølgelig ville jeg gerne være med til at støtte en god sag og sprede budskabet om, hvor vigtigt det er, at der kommer gang i salget igen, så Røde Kors kan hjælpe de udsatte familier,? sagde Janni Ree, der her står ved side af Hanne Mette Jespersen, der fik den gode ide at kontakte hende. Foto: Pernille Borenhoff

Janni Ree og Sofie Linde hjælper Røde Kors butik

Butikken på hovedgaden har haft lukket i seks uger, og de manglende indtægter går ud over især sårbare familier. Det bekymrede en af de frivillige, der fik en rigtig god ide

Det Grønne Område - 16. maj 2020 kl. 06:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var champagne og appelsinjuice i lyserøde plastikglas, da forfatter, realitystjerne, blogger m.m. Janni Ree tirsdag formiddag kom til Røde Kors-butikken på Lyngby Hovedgade. Med sig havde hun en kæmpe stor pose med en del af sit eget tøj, som hun gerne ville give til butikken, der lever af at sælge brugt tøj. Og som under de seneste seks uges nedlukning har mistet godt 230.000 kroner i omsætning.

"Jeg vil gerne støtte op om nogle gode ting og tøvede ikke med at sige ja, da Hanne Mette her fra butikken ringede til mig. Hun lød sød og tiltagende, og jeg kunne mærke, at hun brændte for sagen. Så selvfølgelig vil jeg gerne være med til at sætte fokus på børn og udsatte. Min datter har i øvrigt også arbejdet frivilligt for Røde Kors," sagde Janni Ree.

Kvinden, der havde kontaktet Janni Ree, er Hanne Mette Jespersen, der i mere end otte år har været frivillig medhjælper i butikken.

"Når vi går glip af indtægter, så går det ud over udsatte familier, som vi hjælper via det samarbejde, som vi har med LTK familienetværket," siger hun.

Det betyder, at der er færre penge til julehjælp, skovture og at det andet, der skal være med til at forsøde tilværelsen for de trængte familier.

"Vi arbejder jo alle frivilligt, men der er stadig huslejen, som er ret dyr," siger hun og håber, at Janni Rees støtte kan være med til at sætte fokus på Røde Kors, og at kunder vil strømme ind i butikken, der i 'et normalt år' omsætter for godt to millioner kroner.

Sofie Linde og insta En anden udfordring, der er opstået i kølvandet på coronaen, er, at Røde Kors' mange containere er blevet fyldt godt op med tøj, som skal sendes videre til butikkerne. Og lige nu mangler der frivillige til at tømme dem.

Igen fik Hanne Mette en god ide. Hun havde læst skuespiller, forfatter og x-factor vært Sofie Lindes bog og fundet ud af, at hun bor lokalt.

"Så jeg kontaktede hende og kørte simpelthen hen til hende med noget tøj og spurgte, om hun ville være med til at sætte fokus på Røde Kors. Hun blev meget berørt over, hvad det betød for de udsatte familier, at omsætningen mangler og endte med at tage tøjet på og bagefter lægge en story op på sin instagram-profil. Lynhurtigt var der et par unge fyre, der meldte sig til at køre rundt og tømme containere. Og flere har meldt sig til at sælge tøjet på trendsales.

Vi er kommet ud til en helt ny målgruppe på grund af Sofie Linde. Det er fantastisk," siger Hanne Mette Jespersen.

Røde Kors på Lyngby Hovedgade har åbent kl. 10-18.