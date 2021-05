Se billedserie Jakob Engel-Schmidt er født og opvokset i Birkerød og bor i dag i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor han også sad i kommunalbestyrelsen fra 2014-2018. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Jakob Engel-Schmidt sidder midt i motorrummet i Lars Løkkes nye politiske projekt

Tidligere medlem af Folketinget og Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Jakob Engel-Schmidt er nu sekretariats- leder i Lars Løkke Rasmussens kommende parti. Dermed begynder en ny politisk rejse for den tidligere Venstreprofil.

En blæksprutte på overarbejde... Nogenlunde sådan kan man beskrive 37-årige Jakob Engel-Schmidts nye job. Han er netop tiltrådt som sekretariatsleder i Lars Løkke Rasmussens politiske netværk og mødested. Jakob Engel-Schmidt sidder i motorrummet på et kæmpe maskineri, der skal resultere i et nyt parti, og hovedpersonen i denne artikel glæder sig:

"Lars har på sin vanlige facon kaldt mig direktøren for det hele. Jeg betragter mere jobbet som en »altmuligmand«. Det er en ny politisk rejse for både Lars og for mig. Vi bevæger os begge ud i ukendt farvand og sætter alt på ét bræt. Jeg gør det, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg tror på, at Danmark har brug for nytænkning og for at kunne blive bundet bedre sammen hen over den politiske midte," siger Jakob Engel-Schmidt.

Vi har mødt den 37-årige tidligere Venstre-profil, medlem af Folketinget og Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse i barndomsbyen Birkerød, hvor Jakob Engel-Schmidt blandt andet var formand for VU i Rudersdal, inden han blev landsformand for VU og kom i både byråd og folketing.

"Som sekretariatschef skal jeg blandt andet koordinere og inddrage de mange frivillige, der i virkeligheden er afgørende for at få alt op at køre. Jeg skal stå i spidsen for at åbne et professionelt sekretariat, være med til at udvikle det kommende partis politik, vi skal iværksætte kampagner, skabe en visuel identitet og rejse en økonomi til det hele. Så jeg kommer bestemt ikke til at kede mig. Faktisk kommer jeg til at gå op i timer og ned i løn i forhold til mit seneste job som seniorrådgiver i Rud Pedersen Public Affairs," fortæller Engel-Schmidt.

Onlinemøde hver onsdag 16.000 borgere er i skrivende stund medlemmer af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens nye netværk, der samtidig er blevet et mødested.

"I netværket har vi nu møder online hver eneste onsdag klokken 19.30. Til møderne har vi fokus på de forskellige politikområder, der skal udvikles. Når vi taler sundhed, så deltager læger, sygeplejersker, forskere og patienter i møderne, hvor vi så vender, hvordan tingene kan gøres bedre. At alle deltager skaber en fantastisk energi og inddragelse. Det er en helt ny måde at lave politik på, og det er i øjenhøjde med danskerne," vurderer Jakob Engel-Schmidt.

Han peger på, at det faktisk også var i øjenhøjde med en god del af befolkningen, da Lars Løkke Rasmussen lige op til valgdagen ved sidste folketingsvalg smed det, der blev betegnet som en »bombe«. De politiske iagttagere var stort set enige om, at Løkke fyrede samarbejdspartnerne i blå blok på gråt papir, da han lancerede, at han i stedet ville satse på et samarbejde over midten efter valgdatoen.

FAKTA Kort om JAKOB Engel-Schmidt



Født:

24 oktober 1983 i Birkerød



Uddannelse:

Parkvejskolen 1999, Birkerød Gymnasium 2002, Officer af reserven Kongen artilleri på Sjælsmark Kasserne 2004 samt Cand-merc international business CBS & Aschroft Int business School 2010.



Karriere:

2009-2011: Landsformand for VU



2009-2011 Markedsrådgiver i Dansk Industri



2012-2013: Direktør i Dansk Iværksætterforening



2013-2015 MF Venstre

2014-2018: Medlem af Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse



2015-2016 Uddannelsesdirektør på Niels Brock



2016-2018: MF Venstre

2019-2021: Public Affairs Director, Rud Pedersen A/S



Han fortsætter:

"Der er brug for en højere villighed til at indgå kompromisser på midten, så fløjene til begge sider ikke får for stor betydning. Der er brug for at finde frem til bredere løsninger. Der er brug for nye politiske konstellationer. Den nuværende regering gør det på mange områder fint, men er meget magtfuldkommen, mens oppositionen er fuldstændig tandløs. Danmark har brug for et parti på midten, der kan sikre borgerlig indflydelse de kommende år under en rød regering," vurderer Jakob Engel-Schmidt.

Han begyndte som politisk aktiv på Birkerød Gymnasium og har i sine første 37 år viet en stor del af sin tid til politisk arbejde. I brede kredse var der enighed om, at Jakob Engel-Schmidt var et stort politisk talent, og han blev spået en stor fremtid i Venstre og i dansk politik. Men så gik det galt.

Fejl kostede alt Den 6. februar 2018 kom det frem, at den på det tidspunkt 34-årige politiker var blevet frakendt kørekortet for at køre bil med rester af kokain i blodet. Dagen efter mistede han sin stilling som underdirektør på Niels Brock.

"Man går ikke gennem livet uden at begå fejl. Jeg begik en kæmpe fejl, og det kostede mig alt. Men det vigtige her er, synes jeg, at man tager ved lære af sine fejl, siger ordentligt undskyld og så kommer videre på den bedst mulige måde. Jeg har blandt andet holdt en del foredrag om, hvordan man kan smadre sin egen karriere. Jeg håber, andre også kan lære af mine fejl, og samtidig er det vigtigt ikke at blive bitter. Jeg har kun haft mig selv at bebrejde. Det er rigtig slemt, men på et tidspunkt må man også videre. Jeg er blevet klogere og mere moden, og nu glæder jeg mig til et nyt politisk liv," forklarer Jakob Engel-Schmidt.

Selv om han understreger kraftigt, at han er blevet mere moden, så føler han sig også lidt som en teenager igen:

"Jobbet som sekretariatschef og hele den politiske bevægelse, Lars Løkke Rasmussen har sat i gang, får det til at boble inden i mig. Jeg er sprængfyldt af energi og nysgerrighed. Derfor vil jeg nu bruge alle mine kræfter på at skabe en succes. Jeg glæder mig til at sætte mig i jobbet som sekretariatschef og som blæksprutte. Jeg får i hvert fald armene i lidt af hvert," lyder det med et smil.

