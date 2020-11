Jagtet med hunde: Indbrudstyve forsvandt ved Birkevang i Virum

To personer brød natten til fredag kl. 02.17 ind i forretningen Livingoodies på Kongevejen. De to blev set løbe væk fra forretningen i retning mod Lindevangen, og en hundepatrulje blev sendt ud i et forsøg på at finde de to personer.