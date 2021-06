Jagten på ny cheftræner i Lyngby Boldklub er i fuld gang

Ingen i Lyngby Boldklub havde forudset, at man på rekordfart skulle finde ny cheftræner som afløser for Carit Falch, der med øjeblikkelig virkning er skiftet til Vejle Boldklub.

Den nemmeste løsning ligger ligefor: Assistenttræner Mikkel Beckmann. Han skal ikke købes fri, men kan bare fortsætte sit arbejde med den trup og stab, han kender – nu bare med en ekstra stjerne på skulderen. Men i Lyngby Boldklub er man så vidt vides ikke lun på den løsning.

Der går ikke så mange kvalificerede emner ledig på markedet, så de skal købes fri fra deres arbejdsgiver.

Et bud kunne være 30-årige Christian Sørensen, der sidste år forlod jobbet som cheftræner for U19-holdet i Lyngby for at tiltræde en tilsvarende post for U19 i Brøndby IF. Christian Sørensen havde inden da været ungdomstræner i Lyngby siden 2005.

En anden mulighed kunne være Jens Olsen, der 1. august 2020 blev ansat på en treårig kontrakt i DBU som U18/U19-landstræner.

Jens Olsen er 46 år og var fra 2009-2012 U19-cheftræner i Lyngby Boldklub. Fra 2014-19 var han cheftræner i Nykøbing FC. Han fik UEFA Pro-licens i 2019.

Både Christian Sørensen og Jens Olsen kender klubben og dens DNA indgående, og det taler til deres fordel.

En tredje mulighed er Christian Lønstrup, der er cheftræner i Hillerød Fodbold, og en fjerde er Jacob Neestrup, der var cheftræner i Viborg FF i 2019 og i dag er assistenttræner i FCK.

Derimod tror jeg ikke på Allan Kuhn og Peter Sørensen, selvom begge er ledige på markedet.

Mit bedste bud – og et vildt gæt: Det bliver Jens Olsen.