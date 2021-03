Iværksætteri falder i Lyngby-Taarbæk: Færre starter virksomhed under coronakrisen

I begyndelsen betød det et fald i hele landet i antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder. Men i løbet af et par måneden vendte udviklingen - bare ikke i Lyngby-Taarbæk.

"Vi har som land brug for, at der bliver stiftet nye virksomheder, som kan tænke anderledes og udfordre det eksisterende marked. Jeg har fuld respekt, for de nye iværksættere, der giver det et skud nu, og for de gamle iværksættere, som måske vender tilbage, fordi de ser muligheder i dette nye marked," siger Martin Thorborg, iværksætter og adm. direktør i Dinero.