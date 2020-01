Iværksættere: Brødrene Philp og Oliver vil sælge energi på flaske

Drikken smager mest af alt som et godt glas saftevand, og ideen er, at den kan forbedre atleters hverdag og træning via vitaminer og langtidsvirkende energi.

De har muligvis drukket af deres egen medicin, i hvert fald er det ret imponerende, hvad de to brødre Philip og Oliver Hey Mathiasen på henholdsvis 16 og 19 år har sat i gang i løbet af de seneste to år.

FAKTA Perform Energy differentierer sig fra andre energidrikke ved ikke at indeholde almindelig sukker, men i stedet kulhydratet Palatinose, som giver et stabilt blodsukker over længere tid. Den er ikke tilsat farvestoffer, men en stabilisator der giver drikken den lidt hvide/cloudy farve. Smagen er hyldeblomst, men på sigt er det tanken at udvikle flere varianter.

Energidrikken er godkendt af alle danske og europæiske fødevaremyndigheder.

Fra idé til handling

Philip og Oliver Hey Mathiasen er inkarnerede sportsmennesker. Philip spiller fodbold på højt niveau i Bagsværd og Oliver badminton i Lyngby Badmintonklub.

Så iværksætterdrømmen startede med, at de to udvekslede erfaringer med, hvad man kunne indtage i løbet af en kamp for at få et boost af energi.

”Mange energidrikke er noget med brus, og det er ikke særlig rart at indtage, når man hurtigt skal have slukket sin tørst. Samtidig er det et problem ved mange energidrikke, at ens blodsukker stiger lynhurtigt, men også falder meget hurtigt igen, ” forklarer de.

De to var heller ikke så vilde med de smagsvarianter, der var på markedet. Og så opstod tanken med at prøve at udvikle noget selv.

De begyndt at researche på nettet og faldt over sukkerformen palatinose, der er et kulhydrat, der består af glukose og fruktose og er langsomt optageligt, hvilket betyder, at man kan holde et mere stabilt sukkerniveau.

I køkkenet i barndomshjemmet på Gammelmosevej blev der eksperimenteret med smagsvarianter, og det resulterede i en smag med hyldeblomst, fordi det var friskt og læskende.

De tog kontakt til et flavourhouse, der hjalp med at udvikle det endelige koncentrat, og kort før jul blev der tappet 30.000 flasker i Jylland.