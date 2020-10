Intimt på Bellevue: Vigga Bro og de glemte kvinders historie

Forestillingen, der havde premiere søndag, handler om kampen for at få spillerum. Sceneplads.

Vigga Bro optræder midt i et pulterkammer fyldt med glemte fortællinger om fantastiske kvinder, der aldrig fik lov til at udfolde deres kunst.

"Hvor grotesk det end er, så er 'Ode til de glemte' her i 2020 endnu mere aktuel og spot on, end vi havde drømt om. Pt. står vi igen midt i en heftig vedkommende debat om kvinders kamp for lige muligheder på lige vilkår. Hvor magtmisbrug og sexchikane alt, alt for ofte også har været en del af ligningen, når det handler om kvindelige musikere og komponisters manglende muligheder," siger Pia Jette Hansen, Bellevue Teatrets direktør, om den nye forestilling.