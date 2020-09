Christina Dahl Kvartet blev aflyst i foråret. 9. december er de tilbage i Templet. Foto: Photographer: Rolf Aagaard-Svendsen

Intimjazz i coronaens tid: Kun plads til 20 på jazzaftenerne

På trods af covid-19 bliver der også i efteråret jazzkoncerter i Templet. Dog kun med plads til 20 betalende publikummer. Første koncert 9. september.

Det er på en og samme tid både ekstremt luksuriøst og meget sørgeligt, at Lyngby-Taarbæk Jazzklub sætter billetter til salg til efterårets koncerter, der i den grad må siges at levet op til navnet 'intimkoncerter'. For som det er nu, hvor koncerterne afholdes i Templet, er der med de gældende corona-regler kun plads til 20 betalende gæster pr koncert mod 70 under normale omstændigheder.

"I foråret blev vi nødt til at aflyse koncerterne med Christina Dahl Kvartet, dobbeltkoncerten med Cold Sweat og Birgitte Soojin/Jakob Roland Duo og Kasper Tranberg's Ben Webster Prize Winners Quintet samt generalforsamlingen. Men nu er vi tilbage, og om alt går godt, vil de blive afholdt i efteråret sammen med fire andre spændende koncerter," siger klubbens formand, Rolf Aagaard-Svendsen, og tilføjer:

FAKTA Program

9. sep. kl. 20 Josephine Philip and The Hope Band

23. sep. kl. 20 Martin Lutz Group

7. okt. kl. 20 Line Kruse Septet

21. okt. kl. 19.30 Birgitte Soojin/Jakob Roland Duo + Cold Sweat Septet

4. nov. kl. 20 Alberte Svenningsen Traneblæs

18. nove. kl. 20 Kasper Tranberg's Ben Webster Prize Winners Quintet

9. dec. kl. 20 Christina Dahl Quartet "Derfor overvejer vi også alternativer, hvis det er muligt at finde noget større med de rigtige faciliteter, eller andre måder at afvikle koncerterne på, så flere kan få glæde af musikken. Under alle omstændigheder vil vi gennemføre koncerterne i efteråret, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi vil i samarbejde med Templet sikre, at de til enhver tid gældende retningslinjer fra myndighederne overholdes, så det er så sikkert som overhovedet muligt at deltage. I skrivende stund ved vi dog ikke, om det bliver muligt at afholde koncerterne i Templet," siger han.

Støt jazzen Billetsalget er startet, og grundet de få billetter, der sættes til salg, er et par af koncerterne allerede udsolgt.

"Det er klart, at det i længden ikke kan løbe rundt, hvis der fortsat kun kan sælges 20 billetter pr koncert. Vi vil helst blive i Templet, men vi er også nødt til at se os om efter alternativer. Desværre er der ikke mange muligheder for at finde lokaler, der er velegnede til formålet, og som ikke allerede er optaget af andre arrangementer," siger Rolf Aagaard-Svendsen.

Jazzen - og den levende musik idet hele taget - har brug for al den støtte, den kan få. Det er både musikernes levebrød og den levende musik, der er på spil, hvis der ikke kan afholdes koncerter.

Formanden opfordrer derfor til, at man støtter op om jazzen og melder sig ind i Lyngby-Taarbæk Jazzklub ved at indbetale 200 kr. på bankkonto: Danske Bank reg. nr. 1551 - konto 0060032750. Husk at angive navn, adresse og mailadresse ved indbetaling. Et årskontingent dækker fra 1/9 til 31/8.

"Vi håber, at situationen vil ændre sig, så hvis du ikke skulle være så heldig at få billet i første omgang, vil det være muligt at skrive sig på en venteliste," siger formanden.