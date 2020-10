Se billedserie Mange års forskning og udvikling af virksomheden Aquaporin når et foreløbigt højdepunkt, når produktet Zero sendes på markedet. Foto: Frank S. Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Interesse fra Nasa og Netflix: I Lundtofte renser Peter vand med proteiner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Interesse fra Nasa og Netflix: I Lundtofte renser Peter vand med proteiner

Den nye Netflix-dokumentar Brave Blue World med Matt Damon i forgrunden sætter fokus på den globale mangel på rent drikkevand - og virksomheden Aquaporin på Nymøllevej

Det Grønne Område - 30. oktober 2020 kl. 17:51 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

"Vi var de første til at visualisere proteinets funktion som membran. Det var det, der gjorde forskellen, for seeing is believing," fortæller Peter Holme. Vi står ved en montre med et grønt og blåt hologram, der på en eller anden måde skal forestille proteinet aquaporin, som både er hovedaktør i og lægger navn til Peter Holmes virksomhed.

"Vi flytter det rene vand væk og efterlader forureningen," forklarer han proteinets egenskaber.

Aquaporin ligger i en stor fabrikshal på Nymøllevej i Lundtofte, hvor der er god plads til kommende vækst. "Og så er her en god infrastruktur i Lundtofte, hvor det er let at komme til med både bil, cykel og det offentlige. Desuden er DTU tæt på. Vi har meget samarbejde med DTU og forskellige andre universiteter," fortæller han, der selv er strukturel kemiker og uddannet fra Syddansk Universitet.

Genbruger naturen Selv om man som almindeligt menneske aldrig har hørt om aquaporin før, så har det været her længe. I cirka tre-fire milliarder år har det udviklet sig i hver eneste biologiske celle, til kun at lade rent vand passere gennem cellemembranen. Proteinet blev opdaget og isoleret af den amerikanske molekylærbiolog Peter Agre i 1992, han fik i 2003 Nobelprisen i kemi for opdagelsen.

"Vi var en gruppe forskere, der tænkte, at det måtte man da kunne bruge teknologisk til at rense vand. Vi genbruger naturen, gør som den, og får en bæredygtig løsning," fortæller han, der efterfølgende altså har taget forskerkappen af og grundlagt virksomheden. Hvor de forskellige fagområder mødes om praktiske løsninger i stedet for at sidde og forske hver for sig på hvert sit universitet.

Meget småt "Det vi gør er at efterligne naturen ved at coate et materiale med et tyndt lag, 200 nanometer, proteiner, der så kun lader rent vand passere. En af udfordringerne var at få proteinerne til at virke uden for cellen. Man kan se en celle som et hus, hvor de enkelte dele er husets mursten, der har hver deres funktion, så længe de sidder i huset," forklarer Peter Holme tålmodigt. En nanometer svarer i øvrigt til en milliardtnedel af en meter.

"Hvis man tænkte sig et gram aquaporin, på størrelse med en sukkerknald, så kunne det rense 700 liter vand i sekundet," prøver han at illustrere den imponerende metode, som naturen altså har skabt. Og som virksomheden Aquaporin har patent på.

NASA og Netflix Andre har fået øje på det spændende produkt, blandt andre det amerikanske rumfartsagentur NASA, og den danske astronaut Andreas Mogensen har afprøvet teknologien i rummet.

"Det er nok også derfor, at vi er kommet med i den nye dokumentar," mener Peter Holme, der altså optræder i en birolle i forhold til skuespilleren Matt Damon i Netflix-dokumentaren Brave Blue World, der udforsker, hvordan nye teknologier indenfor vandrensning kan være med til at løse manglen på rent drikkevand.

Snart på markedet I den store fabrikshal er der små øer, hvor de produkter, som virksomheden beskæftiger sig med bliver vist frem.

"80 procent af verdens spildevand bliver ledt ud i naturen uden rensning," fortæller han, som et eksempel på hvor stort potentialet for den rigtige løsning er. Men hurtigt videre til øen med en lille hvid kasse prydet med navnet Zero.

"Det er vores første kommercielle produkt, der kommer på markedet til november," siger han og åbner kassen for at vise proteinfilteret, der ligner noget fra et gammelt rørpostsystem.

"Den kan monteres i et køkkenskab. Mange er usikre på at drikke vand fra hanen, og der bruges mængder af ressourcer på flaskevand. Det kan vi spare verdenen for," forklarer Peter Holme satsningen på et system til den almindelige husholdning og forsikrer, at det kun er forureninger, der bliver fjernet.

"Der vil stadig være et godt niveau af mineraler i vandet," siger han.

Lidt som at brygge øl I et rum inde i fabriksrummet er der noget som ligner et rigtigt laboratorium. Her er kolber og reagensglas og en aflukket afdeling, hvor der står maskiner på række.

"Det er her vi har den fermenteringsproces, der skaber de proteiner, vi skal bruge. Det er ikke så mystisk som det lyder, enhver mikrobrygger vil forstå hvad der foregår," siger han.

Ind til videre har Aquaporin været en virksomhed under udvikling støtte i årevis af progressive og tålmodige investorer.

"Vi har været meget heldige, at kunne få lov at bruge 12 år på udvikling, men det er klart at investorerne på et tidspunkt skal have deres penge ind igen. Og så kan den filantropiske del komme. Grunden til, at vi ikke begynder med at stille containere op i den tredje verden, er også, at det vil være meget dyrere her i begyndelsen af processen end når det hele er gennemprøvet og klart," slutter Peter Holme.

Dokumentaren på Netflix havde premiere 21. oktober.