Danmarks første interaktive hørecenter, AudioNova World of Hearing, er placeret i Lyngby, fordi det ligger centralt både i forhold til Nordsjælland og København, og er nemt at komme til. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Interaktivt hørecenter er åbnet på Lyngby Torv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Interaktivt hørecenter er åbnet på Lyngby Torv

I AudioNova World of Hearing bliver pårørende en del af oplevelsen, når man afprøver de forskellige høreløsninger.

Det Grønne Område - 15. oktober 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Det er som regel ikke kun den, der har nedsat hørelse, som må leve med det - også familie og venner er påvirkede. Derfor er de pårørende en stor del af oplevelsen i Danmarks første interaktive hørecenter, AudioNova World of Hearing, som nu er åbnet på Lyngby Torv.

Her kan man opleve hørelse på en helt ny måde, og målet er, at det skal være en inspirerende, lærerig og interaktiv oplevelse at få testet hørelsen og måske i sidste ende få høreapparater, skriver AudioNova i en pressemeddelelse.

"Vi har placeret World of Hearing i Lyngby, så hørecentret både ligger centralt i forhold til Nordsjælland og København. Det er let at komme hertil," forklarer direktør Peter Andreasen i pressemeddelelsen.

Kan simulere høretab "Det interaktive univers er udviklet af vores søsterselskab i Holland, hvor du på egen hånd og sammen med vores erfarne audiologister kan se og høre forskellene mellem forskellige høreløsninger. Du kan kort fortalt opleve, hvordan din hørelse er," fortæller Peter Andreasen, Managing Director hos AudioNova.

"Det kan som pårørende også være svært at forholde sig til, hvordan lige præcis du oplever dit høretab. Hjertet i World of Hearing er vores Experience Room, hvor vi ud fra en personlig høretest og ved hjælp af storskærm og avanceret lydudstyr kan simulere lige præcis dit høretab, så dine nærmeste med egne ører kan høre, hvordan du hører i forskellige situationer. Det kan for eksempel være, når du kører i bil, er til koncert eller ved et selskab med baggrundsstøj," forklarer Peter Andreasen videre. jesl