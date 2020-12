Innovation har fået mere plads på Lyngby Campus

"Det er nogle fantastiske rammer, vi har fået. Vi er stolte over det smukke byggeri, som rummer alt, hvad man kan drømme om i et innovationsmiljø. Der er højt til loftet, ambitionerne er skyhøje, og engagementet og aktivitetsniveauet er helt i top. Vi glæder os til at kunne invitere endnu flere studerende, forskere og virksomheder ind i DTU Skylabs miljø," siger Marianne Thellersen koncerndirektør for innovation og entrepreneurskab på DTU.