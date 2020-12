Send til din ven. X Artiklen: Ingeniøren Kasper: 'Kodenørder bygger ellers ikke broer, de sidder og laver it-løsninger' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingeniøren Kasper: 'Kodenørder bygger ellers ikke broer, de sidder og laver it-løsninger'

Mød Kasper Arp, der som ung ingeniør fra Lyngby står bag den hidtil største tegningsløse brokonstruktion i verden

Det Grønne Område - 14. december 2020 kl. 18:23 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Man siger, at dovenskab er roden til alt ondt, men... Hvis man skal tro Kasper Arp, så var dovenskab en af grundene til, at han i dag er en haj til parametrisk modellering.

"Jeg siger selv, at det var fordi jeg var doven. I byggeindustrien er der rigtigt mange gentagelser, iterationer, som alle løbende skal formidles på tegninger. Men gentagelserne kan man skrive sig ud af i kode," prøver han at forklare sin evne, der gør traditionelle tegninger overflødige. Kodningen foregår digitalt og ender med at være en flerdimensionel model på computerskærmen.

Og han er rigtig god til det.

Fra lego til Storebæltsbro Kasper Arp kommer oprindeligt fra Lyngby, men flyttede som meget lille til Næstved med familien.

"Jeg er sådan en, der altid legede med Lego, byggede hytter i træerne, spillede Tetris og lagde puslespil," fortæller han om sin opvækst, der endte tilbage i Lyngby på DTU som studerende på Bygningsdesign.

"Det var 3 ½ år, og så var jeg lige pludselig færdig. Jeg var i praktik hos arkitektfirmaet Dissing+Weitling, der blandt andet designede Storebæltsbroen. Der blev jeg introduceret for parametrisk design, som vi kun havde haft om i et par timer på DTU. Det er en evne, der er efterspurgt," fortæller han.

Nørdet brobygger Han lavede sin afgangsopgave sammen med arkitekt- og ingeniørrådgiverfirmaet Sweco. Opgaven hed selvfølgelig 'Parametrisk optimering af motorvejs- og jernbanebroer'.

"Jeg bruger et program, der hedder Grasshopper, og så koder jeg selv. Ok, det er nørdet, men kodenørder bygger ellers ikke broer, de sidder og laver it-løsninger," forsvarer han sig muntert og peger på, at han har en konstruktiv vinkel til sit nørderi og bygger ovenpå.

"Jeg har min nysgerrighed og et ønske om at kunne gøre det bedre. Jeg har dyb respekt for mennesker, der kan noget, jeg ikke kan, og et samarbejde kan give mig nye input," forklarer han sympatisk.

Hjemme Lyngby Vi sidder ved stuebordet i lejligheden på Engelsborgvej, der i øjeblikket er en af hans arbejdspladser. Han er blevet 26 år og arbejder for Sweco, der ellers bor i Ørestaden, men på grund af coronaen er der ikke plads til alle hele tiden.

"Jeg har lejet et rum i kælderen, hvor jeg kan sidde med tre skærme, det bliver godt," mener han, der bor sammen med kæresten Laura, der også er fra Næstved og læser jura på KUA.

"Jeg er blevet glad for Lyngby og skal ikke herfra. Flere af mine kammerater fra Næstved er faktisk også flyttet hertil," siger han, der i forvejen havde ældre søskende i byen.

634 meter lang bro Men tilbage til en bro over en elv i Norge.

Sammen med sine kollegaer i Sweco, hvor han arbejder som ingeniør i afdelingen for Broer & Tunneler, har han kodet en 634 meter lang bro over en fossende elv nord for Oslo, og efterfølgende bygget den uden brug af tegninger. Randselva-broen er den hidtil største tegningsløse infrastrukturkonstruktion i verden.

Projektet har givet ham en plads i top 10 over de største it-talenter herhjemme kåret af fagbladet Version2 samt de tre internationale priser for bedste BIM-projekt i Skandinavien, bedste BIM-infrastrukturprojekt og bedste BIM-projekt i verden. BIM står for Bygnings Informations Modellering, der er navnet på digitaliseringen af byggeprocessen.

"Vi blev kontaktet fra Norge om et pilotprojekt, som skulle laves fuldt ud digitaliseret med dataudtræk, der kun bygger på en 3D-model. Jeg beskrev broen med regler og parametre og lavede en kode, der aflæser betongeometrien hele vejen gennem broen. Det skete i løbende korrespondance med vores samarbejdspartnere fra det portugisiske ingeniørfirma Armando Rito," forklarer han om arbejdet med Randselva-broen.

Fejl opdages inden byggeriet Sweco beskriver det således:

'Broen indeholder for eksempel mere end 200 spændkabler og 200.000 armeringsstænger. Et niveau af oplysninger, der er så godt som umuligt at behandle manuelt. Og der kan hele tiden lægges nye informationer ind - på en tegning er der begrænset plads - ligesom der let kan ændres i koderne.

Fordelen ved at arbejde sådan her er, at man ud fra modellerne kan lave 3, 4 og 5D-visualiseringer, der gør, at man kan se projektet, som det kommer til at se ud i virkeligheden. Derfor kan man tidligt lede efter fejl eller se, om der ting i projektet, der bør ændres. Samlet giver det mulighed for bedre og mere effektivt at kunne træffe kvalificerede valg tidligt i processen samt optimere tid og økonomi.'

"En bro er et kompliceret byggeri. Med en digital model kan man for eksempel opdage en fejl, som en manglende armeringsstang i betonen inden man bygger. Det vil give problemer, hvis man nu har bygget broen fysisk, inden fejlen bliver opdaget," giver Kasper Arp som eksempel på en af fordelene ved at have en 3D model af broen færdig, inden man går i gang med at bygge.