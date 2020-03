Kim Rasmussen og hans sammensatte hold fra Lyngby HK kommer ikke i kamp. Her ses han i Lyngbyhallen i 2015 som træner for det polske landshold.

Ingen showkamp i håndbold søndag: Drengene fra Zulu slået ud af coronaaflysning

Der skulle have været underholdning for alle pengene, når Drengene fra Zulu på søndag skulle have mødt Lyngby All Stars med holdledere, bestyrelsesmedlemmer og spillere fra Lyngby Håndbold Klub og med Kim Rasmussen og Janne Kolding på sidelinjen.