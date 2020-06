Lyngby-Taarbæk Kommune vil ikke hjælpe Lyngby Boldklub mere, end man allerede har gjort, oplyser borgmesteren. Foto: Per Kjærbye Foto: ©Per Kjærbye

Ingen kære mor: Kommunen vil ikke give ekstra hjælp til kriseramte Lyngby Boldklub

Lyngby-Taarbæk Kommune følger ikke de jyske eksempler på kommuner, der yder ekstra hjælp til sine Superliga-klubber. Boldklubben påpeger, at det har negative økonomiske konsekvenser for klubben

Lyngby-Taarbæk Kommune kommer ikke til at følge andre kommuners eksempel og give økonomisk støtte til deres Superliga-klubber. Det fortæller Sofia Osmani til Det Grønne Område.

"Vi har den politik, at vi ikke som kommune laver sponsoraftaler for skattekronerne. Jeg er bekendt med at flere jyske kommuner har en anden praksis, men de har jo som udgangspunkt også vores kommunale udligningskroner at bruge. Samme luksus har vi desværre ikke," siger hun og fortsætter:

"Vi har dog sikret, at boldklubben - ligesom kommunens øvrige erhvervslejere - har fået forlænget betalingsfristen. Huslejen for boldklubben følger i øvrigt antallet af afholdte superligakampe, så på den konto kan der ske ændringer i huslejen. Det vil i så fald ske i overensstemmelse med kontrakten. Boldklubben er derudover, ligesom andre virksomheder, omfattet af regeringens hjælpepakker," siger hun og har forståelse for den svære situation, som De Kongeblå er i

"At situationen er svær for boldklubben, er jeg ikke i tvivl om. Præcis som det også er vanskeligt for mange andre virksomheder, foreninger og borgere. Jeg kan derfor kun opfordre til, at vi som borgere hjælper hinanden og hver især støtter op om det lokale forenings- og erhvervsliv - herunder også boldklubben. Men det bliver ikke med store offentlige sponsorater," siger hun.

Tak trods alt Lyngby Boldklub accepterer beslutningen, selv om det har konsekvenser for klubben.

"Vi havde selvfølgelig håbet, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde grebet chancen og investeret lidt i at beskytte et vigtigt lejeforhold, men accepterer beslutningen. Også selvom den selvfølgelig har negativ betydning for klubbens samlede økonomi," siger administrerende direktør i Lyngby Boldklub, Andreas Byder, til Det Grønne Område.

Han er taknemmelig for den hjælp, Lyngby-Taarbæk Kommune allerede har ydet.

"Vi har allerede fået lønkompensation og håber, at vi kan få hjælp fra ordningen omkring arrangementskompensation. Men vi er endnu ikke sikre på, hvor meget hjælp vi kan få, for det er et komplekst regnestykke med mange variabler, særligt på omkostningssiden. I det lys er det rart, at kommunen trods alt har ydet huslejehenstand, som gør, at vi forhåbentlig kan nå at danne os et overblik og få gavn af hjælpepakkerne, inden vi skal betale huslejen," siger han.