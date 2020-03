Stadsbiblioteket er lukket foreløbigt til den 27. marts.

Send til din ven. X Artiklen: Ingen bøder til for sent afleverede bøger her i lukkeperioden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen bøder til for sent afleverede bøger her i lukkeperioden

Når man nu ikke kan få afleveret sine bøger, er det godt at vide, at bibliotekerne har besluttet, at der ikke vil blive tilskrevet gebyrer og erstatning i lukkeperioden.

Det Grønne Område - 26. marts 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når biblioteket åbner igen, vil der være en periode, hvor materialer kan afleveres uden tilskrivning af gebyrer.

Vil du gerne af med dine bøger allerede nu, så kan du aflevere dem i bogindkastet på siden af Stadsbiblioteket.

Alle reserveringer står klar til afhentning og vil kunne hentes, når biblioteket atter åbner.

Lukningen gælder foreløbigt til den 27. marts.

Se yderligere info på www.lyngbybib.dk