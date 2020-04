Se billedserie Suppekøkkenet er lukket ned under coronakrisen, fortæller leder Kurt Gullits Rasmussen, der ikke tør risikere sine frivillige medarbejderes helbred ved at holde åbent. Arkivfoto

Ingen alternativer: Med lukkede væresteder mister socialt udsatte en vigtig del af hverdagen

Socialt udsatte borgere har ikke alternativer til de lukkede væresteder, lyder det fra værestederne Paradiset og Suppekøkkenet.

Det Grønne Område - 03. april 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen

På en solskinsrig søndag samledes en gruppe af kommunens mest udsatte borgere sig et lille stenkast fra Lyngby Storcenter foran værestedet Suppekøkkenet.

Gensynsglæden var stor, så ikke alle overholdt påbuddet om afstand.

Men så snart de blev gjort opmærksom på det, tog man de nødvendige forbehold. Så ingen kram, behørig afstand og masser af håndsprit.

Suppekøkkenet holder normalt åbent tre dage om ugen, hvor socialt udsatte kan komme forbi til en snak og en portion suppe.

Men da Danmark lukkede ned, lukkede også et tilbud om et par faste måltider om ugen og socialt samvær. Denne søndag gjorde man dog en undtagelse.

"De fik suppe og en toast, men det var ligeså meget for snakkens skyld og for at høre, hvordan det går med dem," fortæller stedets leder, Kurt Gullits Rasmussen, til Det Grønne Område.

De svære tider til trods var der en vis optimisme at spore den dag, fortæller han.

"De respekterer, at det er sådan, det er. De sagde alle sammen tusind tak i sådan en hård tid. Der var ingen, der var dystre. Nogle ringer for at høre, hvordan det kører, og de fortæller, at de er trætte af at være inde," siger han, men påpeger også, at dem, der har det hårdeste ikke var at finde den søndag.

"Dem, der har det rigtig hårdt, for eksempel med lungeproblemer, kom ikke, for de skal holde sig hjemme. For de ved godt, at når de møder de andre, så er det svært at overholde, at man ikke må kramme," siger han og fortsætter:

"Jeg har endnu ikke talt med dem, som har brug for at komme på hospitalet engang imellem, for de ved godt, at de måske rammes, som de første, og det er ikke sikkert, at de overlever. De tør ikke gå ud, så det bliver endnu mere med at sidde indenfor. Men de er klar over, at det skal gøres, og de udviser samfundssind," siger han.

Og selv om meningen egentlig var, at Suppekøkkenet den søndag kun skulle holde åbent en time, gik snakken så godt, at det endte med at blive to timer.

Overladt til sig selv I en tid, hvor coronapandemien har sprængt de faste hverdagsrammer, og alle kæmper for at finde fodfæste i en radikalt anderledes hverdag, mærkes krisen særlig hårdt for de socialt udsatte.

Det Grønne Område har talt med værestederne Suppekøkkenet og Paradiset, som begge melder, at stederne var faste ankre for nogle af de mest hårdtprøvede borgere i kommunen. Og at disse borgere nu ikke har nogen alternativer.

"De er overladt til sig selv, for der er ikke andre tilbud," siger socialleder for Paradiset, Ingrid Nielsen, og fortsætter:

"De får rykket tæppet væk under sig, for de har dagligt kontakt med os, hvor de får dækket fundamentale behov og sociale behov. Mennesker, der taler med dem og lytter til dem og hjælper dem. Det forsvinder nu. De må føle sig frygtelig isoleret, når de sidder derhjemme alene. Det må være forfærdeligt."

Det sparsomme netværk, som mange af dem har tilbage, er dem, de møder på for eksempel Paradiset og Suppekøkkenet.

"Der er ikke mange af dem, der har kontakt til deres familie. Det sociale netværk, vi andre har i form af vores familie, har de med os. Når tingene spidser til i kritiske situationer, har de fleste af os trods alt et netværk. Det har de ikke," siger Ingrid Nielsen, der stadig har telefonisk kontakt med nogle af borgerne.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Bodil Kornbek (S), fortæller, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune kompensenerer for den midlertidige lukning.

"Borgerne, der får fast støtte i dagligdagen, bliver hyppigt kontaktet telefonisk eller virtuelt, og hvis der er behov for fysiske besøg, bliver det tilrettelagt. Desuden arbejder vi med at omdanne vores Akuttilbud til et nødherberg, som tilbydes hjemløse," siger hun.

Dør ikke af sult Samme melding om mangel på alternativer lyder fra Kurt Gullits Rasmussen.

"De har ingen alternativer. Jeg overvejede at udlevere frossen suppe til dem, og så kunne man få en snak på 10 minutter. Men jeg er urolig for at stå sammen med dem pga. smittefaren, og mange af mine frivillige er oppe i årene, så risikoen er for stor," siger han, og tilføjer dog:

"De dør ikke af sult, og de skal nok klare dem. Men selvfølgelig har de det hårdt. Men dem, der er narkomaner, har det altid hårdt, og jeg er ikke engang sikker på, at de har det hårdere nu"

Presset på pengepungen Hos Paradiset kunne socialt udsatte borgere hver dag få gratis morgenmad og frokost. Og tre gange om ugen kunne man komme hos Suppekøkkenet og få et måltid. Den mulighed er nu bort for en gruppe mennesker, som i forvejen har svært ved at få pengene til at slå til.

"Nogle kan få deres penge til at vare en uge, andre to uger, men hovedparten har brugt deres penge inden den første i måneden. Så er de glade for, at de kan komme hos os. Og ellers skal de samle flasker," siger Kurt Gullits Rasmussen.

"Man får ikke det største beløb som kontanthjælpsmodtager, og de to gratis måltider, de kunne få hos os, får de ikke mere. Så de må hustle sig fra dag til dag," siger Ingrid Nielsen.

Bodil Kornbek fortæller, at nogle af de socialt udsatte hjælper hinanden med måltider.

"Nogle af brugerne fra Paradiset bor på opholdssteder og kan få mad der. Nogle går sammen for at hjælpes med at få lavet mad. Og hvis der udover det er behov, må man kontakte kommunen," siger hun.

Hjælp søges Paradiset var vant til, at maden blev givet til dem af deres sponsorerer. Men sponsorerne holder lukket pga. coronakrisen, så det er slut med de daglige leveringer.

Ingrid Nielsen håber på, at lokale kræfter kommer til undsætning. Hun fortæller om Michelin-restauranten Alchemists chefkok Rasmus Munk, der mens restauranten er lukket, laver mad til Københavns hjemløse.

"Vi håber på, at nogen benytter sig af denne mulighed for at hjælpe. Det kunne være restauranter, der er lukket ned, som giver nødtilbud. Man kunne stille et bord ud med mad, som man kunne komme forbi og hente. Det kunne også være fødevarebutikkerne, der har mad, der er ved at blive for gammelt, og som man alligevel ikke får solgt. Der er muligheder, hvis man vil samarbejde omkring det," siger hun.

Kurt Gullits Rasmussen kommer med en lignende idé.

"Det kunne fx være en slagter, der laver færdigretter, som man så kan hente på et bestemt tidspunkt. Og det skal enten være det eller udlevering, for disse borgere vil ikke kunne være samlet i en større flok uden at gå for tæt på hinanden," siger han.