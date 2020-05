Indviet for anden gang: Sansehaven på Baunehøj er endelig helt klar

Anden gang er lykkens gang, siger man. Det kan man så håbe passer på sansehaven på Plejecenter Baunehøj, der netop har indviet beboernes have for anden gang.

"Sansehaven står nu, som det den var tiltænkt. Et sted, hvor vores beboerne kan opleve livskvalitet og være tæt på naturen. Der er evidens for at sanseoplevelser hjælper syge og sårbare, der sker noget indeni os, når vi kan dufte sødmen fra jordbærrene eller se de smukke blomster. Vi vil værne om så flot, den er blevet, og vi har faste aftaler i kalenderen, hvor gartneren kommer og ordner, belært af tidligere," fotæller plejecenterleder Charlotte Mathiesen.

I hvert fald blev Det Grønne Område et år efter kontaktet af en pårørende, der havde svært ved at se meningen med den nu tilgroede have. Forklaringen var den gang, at det var usikkert, hvem der havde ansvaret for vedligeholdelsen, kommunen eller boligselskabet.