Formand for Social- ogSundhedsudvalget Bodil Kornbeck er glad for at kurset 'Lær at tackle hverdagen som pårørende' virker.

Indsats for pårørende forebygger stress og depression

Deltagerne på kurset 'Lær at tackle hverdagen som pårørende' oplever et mærkbart løft i deres trivsel, fortæller LYngby-Taarbæk Kommune

Det Grønne Område - 01. marts 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

sundhed Kurset 'Lær at tackle hverdagen som pårørende' reducerer risikoen for langvarig stress og depression, og deltagerne oplever et mærkbart løft i deres trivsel. Det er konklusionen fra Komitéen for Sundhedsoplysningen, der netop har evalueret kurset, som flere kommuner, herunder Lyngby-Taarbæk, tilbyder. Formand for Social- og Sundhedsudvalget Bodil Kornbek siger:

"Pårørende er med deres livserfaring og kendskab til deres nærmeste en vigtig samarbejdsresurse. Men der er også tider, hvor de ikke kan mere. Kurset 'Lær at tackle hverdagen som pårørende', er en ud af flere tiltag, som vi har sat i gang for at skabe bedre vilkår, trivsel og tryghed for pårørende. Det øgede fokus på pårørendes trivsel startede i 2015 med vores lokale demenshandleplan, hvor pårørende blev inddraget, og der kom større fokus på at skabe kommunale tilbud til pårørende - en indsats som flere kommuner har ladet sig inspirere af."

Fokus på det psykiske

Næstformand for Social- og Sundhedsudvalget Dorthe la Cour fortæller at det handler om at styrke det blandt andet det psykiske hos pårørende.

"Pårørendes trivsel og det gode pårørendesamarbejde er også en del af vores lokale værdighedspolitik, hvor vi har særligt fokus på at modvirke psykisk udbrændthed, isolation og ensomhed blandt pårørende. Derfor har vi udover 'Lær at tackle-programmerne' også ansat en pårørendevejleder."

Pårørendevejlederen i Lyngby-Taarbæk Kommune hedder Sofie Frank Thorup. Hun mener, at 'Lær at tackle-programmer' er en gevinst for pårørende.

"På kurset får de pårørende indsigt i, hvad de skal ændre eller handle på, for at få mere overskud i deres hverdag. Det kan både handle om at tackle negative tanker og følelser, få løst nogle praktiske opgaver og skabe frirum til at få tanket op. Det er fantastisk at se, hvor små ændringer der skal til, for at deltagerne mærker en markant forskel i deres hverdag. Derudover møder de pårørende andre, der står i samme situation, hvilket kan være en stor støtte for dem."

Ifølge Sofie Frank Thorup har det en stor betydning, at instruktørerne på kurset selv har en baggrund som pårørende, og derfor kan sætte sig ind i deltagernes problematikker og være stærke rollemodeller.

Jk